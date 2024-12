“Favorisca la sua ricarica telefonica” | Posto di blocco, ora scatta la multa se non hai internet sul telefono

Siete sicuri che il vostro telefono sia stato ricaricato? Attenzione se vi fermano le forze dell’ordine o la multa sarà molto salata.

La tecnologia porta cambiamenti molto importanti. Alcuni molto rivoluzionari per il prossimo futuro di tutti. La digitalizzazione dei documenti è la porta d’accesso a un recupero più rapido dei dati e a una riduzione dei costi generali.

E’ stata pensata per evitare spreco di materiale cartaceo e plastico e per fare in modo che i dati siano reperibili e incrociabili in modo pratico è veloce.

Da mercoledì 4 dicembre, patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità potranno essere aggiunti all’app IO e usati come sostitutivi dei corrispettivi documenti fisici.

Un giro di vite importante per gli italiani. La sperimentazione di questo sistema è iniziata il 23 ottobre e ora sarà applicabile a tutto il paese. Ovviamente non siete obbligati a digitalizzare per forza, molte persone anziane non sarebbero in grado e si rischierebbe una grande confusione.

Documenti digitali

Con i documenti digitali, gli utenti possono archiviare grandi quantità di informazioni in modo sicuro e affidabile, in un formato accessibile da più dispositivi. Sono inoltre facili da riprodurre su diversi formati di supporto, il che li rende versatili.

It-Wallet non richiede al cittadino di scansionare i propri documenti e di caricarli, ma ricava in automatico le informazioni accedendo ai registri pubblici. Tutto parte da una notifica ricevuta dall’app IO: si fa accesso e si apre una pagina informativa che spiega la novità, premendo il tasto “Continua” potete procedere subito. In alternativa, si accede all’app IO e si va nella sezione Portafoglio, dove i cittadini ammessi trovano un banner in evidenza per avviare l’iter.

Favorisca i documenti

Sicuramente il portafoglio digitale è un’idea molto innovativa, Impossibile esprimere la potenzialità dello strumento. Tuttavia bisogna chiarire le modalità di accesso a It Wallet, vincolate dalla normativa europea a un elevato livello di sicurezza per lo sblocco del portafoglio e delle credenziali qui contenute. Questo evidentemente imporrà una strategia di transizione coerente e conforme alla normativa tra i sistemi attualmente attivi.

Ora ad esempio, se polizia o carabinieri dovessero fermarvi per un controllo, dovrete aprire l’app ed entrare nell’area dedicata chiamata “Patente Mobile”. Comparirà un Qr code che sarà poi verificato dalle forze dell’ordine. La domanda in questa fase di transizione ovviamente si rivolge al fatto che potreste avere il cellulare scarico, o per mille motivi essere senza connessione. In questo caso non avete i documenti? Fattori da chiarire in questo momento di passaggio.