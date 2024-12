Casalinga mette la lavatrice durante “Affari tuoi”: rimane sbalordita dalla bolletta | Mai visto un importo del genere

Attenzione alle distrazioni, se sbagliate ad azionare la lavatrice la bolletta sarà veramente un salasso gravoso.

Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino è uno show scacciapensieri e divertente che vi accompagna nella prima parte della serata.

Se malauguratamente siete troppo distratti dal simpatico programma e svuotate la mente, potreste commettere un errore molto grave.

Una cosa che dovete sempre tenere a mente è quando e come usare la vostra lavatrice, per evitare problemi che non potreste nemmeno immaginare.

Un errore banale, una semplice distrazione mentre guardate la Tv e potreste pagarlo molto caro.

Costi spropositati

Non è un mistero che negli ultimi anni i rincari sulle forniture di luce e gas hanno condotto le famiglie italiane a dover seguire qualche piccolo accorgimento per risparmiare nel breve e nel lungo periodo.

Una domanda che ci si pone per quanto concerne la possibilità di utilizzare in maniera corretta gli elettrodomestici è lecita per capire come avere la possibilità di risparmiare sulle vostre bollette. Per avere delle certezze dovete assolutamente valutare alcuni fattori importanti. Ad esempio, conoscere la classe energetica dell’apparecchio che si adopera, il paese o regione di provenienza, il contratto stipulato col fornitore e le fasce orarie di energia elettrica più convenienti.

Come ridurre i consumi energetici e risparmiare

Se non avete un contratto monorario con il vostro fornitore di energia, ossia una stipula che prevede che l’utilizzo dell’energia costi allo stesso modo in tutte le ore del giorno, non siete in una posizione ottimale. I fornitori di energia hanno stabilito che alcune fasce orarie, sono ottimali per aumentare il risparmio energetico della lavatrice e abbattere i costi. Tendenzialmente, è consigliato fare la lavatrice nelle ore serali e nei fine settimana. Nei giorni feriali fare il bucato dopo le 23 che è la terza fascia di costo è il momento più economico. Il risparmio su 200 lavaggi è stimato sugli 8 euro a fronte dei 26 euro spesi in fascia F1 con una classe A da 8 kg di carico massimo che consuma 50 kW ogni 100 cicli di lavaggio.

Il consiglio furbo è dedicarsi al bucato nel giorno di sabato che risulta essere il più economico rispetto a tutti i giorni feriali in qualsiasi fascia oraria. Allo stesso modo, conviene fare la lavatrice di domenica rispetto ai giorni di punta appartenendo alla fascia di costo F3, che richiede minore energia. Per avere un bolletta con un costo ridotto il segreto è molto semplice.