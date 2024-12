Masterchef ‘interrotto’ subito: l’accusa a Bruno Barbieri è gravissima | Stavolta l’ha fatta grossa

Il cooking show è partito da pochissimo ma sembra che la polemica sia stata già incendiata. C’entra lo chef Barbieri: pubblico imbufalito.

Dopo tanta attesa e trepidazione è tornato in televisione: MasterChef. La 14esima edizione vede ancora una volta il trio delle meraviglie al timone del giudizio insindacabile. Squadra che vince non si cambia: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La prima puntata della nuova edizione è andata in onda sui canali Sky giovedì 12 dicembre. Il motto di quest’anno è ‘tutto può succedere’. Il primo colpo di scena ha messo subito adrenalina e trepidazione tra gli aspiranti chef.

Infatti, oltre ai giudici, a monitorare che tutto andasse per il meglio è stata presente anche la chef stellata Chiara Pavan. Oltre a dare un occhio alla pulizia e attenzionare eventuali sprechi, ha dato anche il suo parere circa i piatti preparati dai provinati.

Nonostante sia andata in onda solo la prima puntata, tante le emozioni pervenute in trasmissione. Tra i concorrenti che hanno ricevuto ampi consensi, dai giudici e dal pubblico, emergono questi in modo particolare.

I primi concorrenti di MasterChef

Claudio, direttamente dalla Puglia, è entrato dinanzi ai giudici preparando una pasta casareccia. Lacrime ed emozioni che hanno portato lo chef Cannavacciuolo a dimostrargli di credere in lui e nelle sue capacità.

Il bagnino Giulio, invece, ha fatto ridere tutti con il suo tatuaggio ‘moviti’. Nonostante abbia 36 anni, ha confermato di sentirne 86. Un vero personaggio che promette tanto buon umore in cucina. Per ora ha portato a casa tre sì. Anche lo chef Barbieri è rimasto colpito dal suo piatto. Ora però l’attenzione mediatica sugli aspiranti chef si è interrotta subito, andando tutta su di lui. Svelato finalmente il motivo.

Accusa gravissima a Bruno Barbieri, c’entra la sua ultima creazione natalizia

Il panettone di Bruno Barbieri della Motta sta attirando non poche critiche. In modo particolare, stando a quanto riportato da gamberorosso.it, il suo prodotto natalizio non è rientrato nella classifica dei più apprezzati.

Questo risultato, sicuramente, ha destato l’attenzione pubblica. Non essere rientrato nella top ten dei panettoni migliori del 2024, non è il massimo. Forse sono proprio gli ingredienti a non aver lasciato il segno. Per Barbieri, però, questo è solo un punto di partenza. Il costo del suo panettone da 1 kg è di 14,90 euro. Che ai consumatori possa piacere? Lo scopriremo nei prossimi giorni quando verrà messo in tavola.