Autovelox, nuovo limite di 40 km/h: ergastolo della patente se ti beccano | Devi farti superare dalle lumache

Hanno cambiato tutto dall’oggi al domani: guidare adesso è una vera sciagura, così sarebbe meglio prendere l’autobus, meno rischi.

Uno degli spauracchi che maggiormente preoccupa gli automobilisti italiani è sicuramente la presenza degli autovelox lungo le strade.

Infatti, come ben sappiamo, questi dispositivi che si occupano di monitorare la velocità condotta dai veicoli, sono stati spesso oggetto di grandi polemiche e momenti di riflessione.

Se andiamo a scrutare tutte le multe in merito all’eccesso di velocità registrate nel 2024, alcune sono state stornate in quanto gli autovelox erano risultati non conformi e quindi non omologati.

Chiaramente, però, al di là dell’omologazione stessa di un dispositivo elettronico di questa caratura, sarebbe buon uso e costume da parte dell’automobilista di avere premura al volante e di non superare il limite per nessun motivo.

L’eccesso di velocità: nemico degli automobilisti

Gli eccessi di velocità, infatti, oltre a generare situazioni di poco rispetto del senso civico e del Codice della strada, mettono a rischio seriamente anche la vita di chi è a bordo della vettura e degli altri veicoli presenti su strada.

Purtroppo, di incidenti mortali a causa di queste motivazioni, le strade italiane ne sono davvero piene. Pertanto, i messaggi per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto l’atteggiamento, sembrano ancora non bastare e non essere sufficienti. A questo punto, lo Stato ha ben pensato di inasprire le multe proprio per l’eccesso di velocità e quindi gli autovelox avranno un compito ancora più serrato e attento nel monitorare simili atteggiamenti sbagliati da parte degli automobilisti.

Autovelox, nuovo limite di 40 km/h: se lo superi saluta la patente e torna a camminare a piedi

Cerchiamo di capire nei dettagli quello che bisogna sapere per mettersi alla guida con consapevolezza e soprattutto con un particolare senso di civilizzazione a partire non dal 2025, ma da subito. Tutte le novità principali, riguardano l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada a partire dallo scorso 14 dicembre 2024.

Come riportato anche da Money.it, si arriva a sospendere la patente anche quando vi è un superamento dei limiti di velocità. Nella fattispecie, tale decisione va da 1 a 3 mesi per essere andato oltre con i limiti tra 40 km/h e 60 km/h e da 6 a 12 mesi qualora ci si fosse spinti troppo in là. Ancor di più, quindi, la cura e l’attenzione al volante ora costano davvero caro se si commettono simili gesti poco civici.