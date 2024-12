Canone RAI, adesso non lo paghi SE guardi le telenovele | Ti esce gratis con la nuova legge

Se anche tu segui le telenovele, devi dirlo qui. In questo modo il Canone sparirà del tutto dalla tua vita. Lo Stato ti tutela subito.

In Italia, sono davvero tantissime le persone che seguono le telenovele che hanno origini veramente lontane. Negli ultimi anni, soprattutto su Canale 5, le storie intricate in Turchia e quelle appassionate in Spagna continuano ad incollare milioni di spettatori al piccolo schermo.

Sicuramente, le vicende di Terra Amara sono state quelle più che hanno lasciato col fiato sospeso migliaia di italiani negli ultimi due anni. Ora, ce ne sono diverse che vengono trasmesse come Endless Love e La Promessa, giusto per nominarne alcune.

In realtà, sappiamo che una dei capisaldi delle ‘telenovelas‘ è un’attrice sudamericana che lo scorso anno ha preso parte al Grande Fratello. Stiamo parlando di Grecia Colmenares che, negli anni ha ricoperto tanti ruoli cult al punto da decretarla la vera regina di questo genere televisivo.

Sappiamo bene, infatti, che questo tipo di prodotto televisivo piace soprattutto ad una determinata categoria di persone che, girando tra i vari canali, si appassiona agli intrecci amorosi, ai dissidi familiari e ai litigi tra amici che proprio in queste telenovele vengono fuori e sono all’ordine del giorno.

Le telenovele mutate in fiction Rai

In Rai, le telenovele hanno preso anche una forma diversa intese con la nascita di fiction nostrane. Infatti, le più trasmesse e periodiche, sono Il Paradiso delle Signore su Rai 1 e Un Posto al Sole su Rai 3.

In questo caso, il pubblico è più variegato anche perché l’orario di messa in onda è leggermente diverso. Ma quindi, ritornando al concetto delle vecchie e tanto amate telenovele qual è il pubblico che per la maggiore le segue? Parliamo di un target prettamente femminile ma non esclusivo di persone che siano over 75. La vera novità quindi riguarda proprio loro.

Canone Rai, adesso è gratis per chi guarda le telenovele: la legge è chiara

Stando a quanto riportato da Money.it, per queste persone ci sono importanti novità come voluto dalla manovra di bilancio nel 2025. In particolare, tutti i contribuenti che compiono 75 anni dopo il 31 luglio 2025, possono ottenere l’esonero del pagamento del Canone Rai nel 2026.

Ma allora, la domanda sorgerebbe spontanea a chiunque: cosa c’entrano le telenovele? Risposta semplice ed immediata: questo prodotto televisivo, secondo alcune indagini, ha grande appeal tra i telespettatori over 75. In ogni caso, rivolgersi ad un Caf del proprio centro cittadino o a qualche amico commercialista, male non fa.