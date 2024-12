Luca Argentero in lacrime: addio al DOC della tv | Malore fulminante per l’attore

L’attore piemontese è devastato. La notizia lo ha colto alla sprovvista portando via per sempre una parte di sé: il dolore è forte.

Reso famoso dalla terza edizione del Grande Fratello in cui si è classificato al terzo posto, lasciando la vittoria nelle mani della vulcanica romana Floriana Secondi, Luca Argentero dopo quella sua esperienza ha preso il volo grazie ad una carriera televisiva e cinematografica di altissimo livello.

Tanti sono i ruoli che ha interpretato e continua a impersonare con grandissimo successo riscontrato da parte del pubblico e della critica. Sicuramente, la visibilità iniziale è stata solo un trampolino in quanto poi è riuscito a catalizzare lo studio, l’impegno e il talento verso la carriera da attore.

Il bel piemontese, annovera esperienze televisive davvero molto importanti come partecipazioni a fiction di successo del passato tra cui Carabinieri, è stato giudice nel talent di Amici nella fase Serale, spesso ospite in trasmissioni importanti come C’è Posta per Te.

Ha anche preso parte ad un adventure game davvero molto avvincente su Prime Video ovvero Celebrity Hunted. La sua versatilità negli anni lo hanno portato poi a raggiungere l’apice della sua carriera, diventando il protagonista assoluto di una delle fiction di successo più amate della Rai ovvero DOC – Nelle tue mani.

Il successo di Argentero con Doc – Nelle tue mani

Una fiction che ha come protagonista un dottore e uno staff ricco di intrecci che rievoca un mix di emozioni e sensazioni che il pubblico ha assaporato in passato con serie del calibro di Dr. House e Grey’s Anatomy. Argentero, insieme ad altri attori importanti come Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon giusto per nominarne alcuni, ha portato in grande questa fiction che sicuramente dal punto di vista della critica e anche del riscontro del pubblico è tra le più amate di sempre e non solo degli ultimi anni.

Un prodotto ben fatto che arriva ai telespettatori, nonostante a volte gli intrecci non siano così semplici e immediati nella comprensione. Il lavoro alle spalle è stato davvero positivo e pertanto, si spera che ce ne possano essere tante altre di stagioni, sempre con il bel Doc Andrea Fanti (Argentero) tra i protagonisti. Ora però, il lutto di cui si parla in questi giorni riguarda di riflesso l’attore piemontese.

Luca Argentero in lacrime: addio al DOC della tv

Stando a quanto riportato da msn.com, il 10 dicembre del 2024 è morto all’età di 84 anni l’attore statunitense Michael Cole. Quest’ultimo tra le sue grandi interpretazioni ha vestito i panni di Pete Cochran in ‘Mod Squad, i ragazzi di Greer’ ma soprattutto le vesti di Harlan Barrett in General Hospital.

Proprio questo genere Medical Drama avrà sicuramente dato grande inspirazione a Luca Argentero per vestire i panni del tanto amato Dr. Fanti. Per il mondo del cinema, in generale, questo è davvero un lutto che lascia il segno.