Addio Umberto Tozzi: tragico epilogo dopo la malattia | Un tumore alla vescica ci ha tolto il suo genio per sempre

Purtroppo i fan hanno dovuto dire addio alla possibilità di vedere di nuovo Umberto Tozzi sul palco, dopo la scoperta di un tumore alla vescica.

Umberto Tozzi è uno dei cantanti più amati e seguiti di sempre, in quanto la sua carriera vanta decenni di lustro, in cui tutta Italia cantava insieme a lui brani quali Gloria e Ti Amo. Erano anni forse più semplici, rispetto a quelli di adesso.

Non esistevano gli smartphone, ma i fan l’atmosfera la ricreavano con gli accendini e stretti, stretti, alla propria anima gemella, cantavano con sguardo sognante, pregando che quel momento potesse durare in eterno.

La musica è questo. Ci dà la sensazione e l’illusione che quel momento possa non finire mai, eppure il tempo passa e con esso possono arrivare brutte notizie. Questa in particolare coinvolge il grande cantautore, il quale dopo la scoperta del tumore alla vescica, è stato costretto a dire addio al suo grande e immenso pubblico.

Il tumore alla vescica e la scoperta tragica

Umberto Tozzi, ha fatto musica per 50 anni, quando ancora i capelli li aveva lunghi e con la sua chitarra in spalla, faceva cantare intere platee. Gli anni sono passati ma l’affetto del pubblico è rimasto tale, il cui numero dei fan è andato via via crescendo, con i veterani che facevano scuola ai novellini, che hanno conosciuto il cantante in anni differenti. Quando un cantante ha ancora qualcosa da dire, non importa l’età, basta avere la forza di salirci su quel palco e tutto il resto passa in secondo piano.

Per Tozzi è successa la stessa cosa, finché quella spaventosa diagnosi l’ha fermato per un po’. Come aveva rivelato lui stesso: “il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male…”, fortunatamente però dopo un periodo nero, il cantante ne è uscito e come ha confermato: “per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita…”. In seguito, è andato avanti, tornando a far cantare il suo pubblico anche con pezzi inediti. E allora perché di questa scelta?

La scelta di Umberto Tozzi

Umberto Tozzi, dopo aver scoperto quella terribile diagnosi di tumore alla vescica, ha avuto probabilmente molto tempo per pensare alla sua vita, da quel momento in poi. Il cantante fortunatamente adesso sta bene e per un po’ ha continuato a fare musica, ma probabilmente, provato anche dal momento, ha deciso semplicemente di andare in pensione, godendosi la sua vita, senza palchi e tournée conscio che per i suoi fan lui e la sua musica resteranno per sempre immortali.

Ovviamente Tozzi non ha voluto dire addio in sordina, ma lo farà in grande stile come solo lui sa fare, concedendo al suo grande pubblico un ultimo tour mondiale, grazie al quale, girando tre continenti, la sua “Gloria” potrà essere ammirata ancora per l’ultima volta dal vivo. Con grande dispiacere, non possiamo però che fargli tanti auguri per questo suo nuovo capitolo di vita.