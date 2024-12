Selvaggia Lucarelli, mazzata gravissima a poche ore dalla finale di Ballando | Assente ingiustificata

L’attesa ormai è svanita nel nulla: Selvaggia non ci sarà e lo si è appreso a poche ore dalla finalissima, mossa segreta della Rai.

In questi giorni si parla soprattutto di lei: Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, infatti, ormai da circa 10 anni è nel programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, continua a far parlare di sé e anche di quelli che sono i rumors relativi a Sanremo.

Calma, non ha presentato alcun brano da dover cantare nella sezione Big né tantomeno tra le Nuove Proposte. Di recente, infatti, sono stati davvero tanti i portali che hanno ipotizzato la possibilità di vedere la giurata del talent di Rai 1 di ricoprire il ruolo da co-conduttrice al fianco di Carlo Conti con Geppi Cucciari.

Per Selvaggia questo sarebbe sicuramente un ruolo inedito che non ha mai ricoperto in tutti i suoi anni di carriera. La giornalista, anche se ha attirato in tutti questi anni diversi antipatie, di certo non la si può definire come una persona poco professionale o non sincera.

Dice sempre quello che pensa, talvolta senza peli sulla lingua anzi, togliamo il talvolta. La sua irriverenza è anche uno dei punti di forza di Ballando con le Stelle ed è per questo che la Rai sicuramente non vuole privarsi delle sue qualità e del suo personaggio.

A poche ore dalla finale di Ballando

Riesce ad arricchire il programma televisivo anche con degli spunti taglienti come avvenuto nell’ultima puntata. Infatti, come ben sappiamo, il suo collega nonché compagno di banco di Guillermo Mariotto è stato letteralmente ammonito.

Quest’ultimo, dopo le ultime vicende che lo hanno messo in risalto non così positivamente, ha confessato con l’aiuto veicolato da Milly Carlucci, di non trascorrere un bel momento e, proprio al suo rientro, non sono mancate le battute ironiche ma con un accenno di veleno sarcastico da parte proprio di Selvaggia. Ora però, dato che sabato c’è l’ultima puntata del talent show in cui sembra che la vittoria sia contesa tra Bianca Guaccero e Federica Nargi, ci sono delle novità che riguardano la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e Alessandro Gassmann NON saranno tra i co-conduttori di #Sanremo2025. Invece sputa l’ipotesi che Lucarelli possa andare al #DopoFestival di Alessandro Cattelan, un appuntamento storico che ritorna e in cui non mancano mai polemiche.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/OvnJNuOqli — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 14, 2024

Selvaggia Lucarelli assente ingiustificata: mazzata gravissima a pochi giorni dalla finalissima

Stando a quanto riportato dalla pagina X @Cinguetterai, sembra proprio che sia Selvaggia Lucarelli che Alessandro Gassman non saranno tra i co-conduttori di Sanremo 2025 però, è molto più probabile vedere la Lucarelli nel Dopo Festival al fianco di Alessandro Cattelan.

Questo, comunque, per lei sarebbe un ruolo inedito e avvincente. C’è, comunque una fetta di pubblico che spera in un colpo di scena affinché possa seriamente calcare il palco dell’Ariston, annunciare i cantanti in gara e, perché no, essere meno severa del solito.