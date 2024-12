“Devi rimanere a casa per 3 mesi” | Codice della strada, svolta storica: stanno arrivando le raccomandate

Questa volta la decisione è netta e tosta per tutti. Prima di metterti al volante, controlla che sia tutto in regola: evita il peggio così.

Sono davvero in tanti i ragazzi che una volta compiuti i 18 anni, ambiscono a iscriversi presso la scuola guida della propria città per poi conseguire l’esame scritto e pratico e avere la tanto sognata patente.

Questo documento, che ora possiamo caricare tranquillamente sull’It wallet che troviamo sul”app IO, è un documento d’identità a tutti gli effetti che ha una valenza davvero molto importante.

Chi infatti guida, ha una responsabilità maggiore in quanto ha approfondito e imparato le regole del sapere stare in auto e in strada attraverso il corso fruito dalla motorizzazione civile di riferimento.

Guidare, non è per tutti. Sono davvero tanti gli spot pubblicitari che ormai non si limitano solo a promuovere lo stare in macchina sicuri e tranquilli. Quante volte, negli ultimi anni abbiamo sentito di incidenti a causa di tasso alcolemico alto nel guidatore o di altre situazioni similari?

Ora ci multano anche per il finestrino

Guidare è un atto di amore non solo verso sé stessi, ma anche presso chi è presente con noi in vettura e per strada. Per tale motivo, il Codice della strada negli ultimi tempi ha deciso di inasprire sempre di più le sanzioni e rendere il tutto ancor più drastico e coeso.

Basti pensare, infatti, che in molti ignoravano l’esistenza di una multa per il finestrino aperto. Ebbene sì, non è uno scherzo. Se la polizia municipale ci becca in area di sosta con macchina ferma senza nessuno all’interno, si potrebbe ricevere una sanzione in quanto ciò è visto come istigazione al furto. Quindi davvero bisogna stare sempre attenti e fare in modo che non ci siano errori di questo genere per ritrovarsi poi in una situazione complicata.

Codice della strada, svolta storica in Italia: a casa senza guidare per 3 mesi, ecco quando

Ora però sembra che il divieto di guida di tre mesi sia strettamente collegato alle nuove norme in merito alla revoca della patente. Infatti, stando a quanto riportato da Money.it, d’ora in avanti chi sarà al volante sotto l’effetto di droghe, alcol o andrà oltre i limiti consentiti di velocità, potrebbe seriamente ritrovarsi a salutare per sempre la patente.

Ciò riguarda tutti gli Stati UE. In ogni caso, però, è previsto che ogni Nazione ha comunque la facoltà di decidere se trovare come sanzione alternativa, il divieto di guida per 3 mesi. Speriamo vivamente che diminuiscano questi episodi per niente sicuri.