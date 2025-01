Canone RAI, ecco l’esenzione per chi ha lo smartphone: NON paghi neanche 1 centesimo | Basta averlo

Come non pagare il canone Rai (Fonte: ANSA Foto) - www.lagazzettadelserchio.it

Ecco come avere l’esenzione per non pagare il canone Rai, vi basterà avere lo smartphone e non pagherete neanche 1 centesimo. Come?

Il canone Rai è uno dei temi “caldi” che ogni anno viene affrontato sia dai politici che dai cittadini. C’è chi promette di ridurlo, chi di abolirlo, chi non vorrebbe più pagarlo e così via. Alla fine però, pare essere impossibile non avere più questa tassa, anche perché è un’entrata molto importante per il tesoretto di Stato.

Se si ha un televisore, non importa se non si guardano i canali Rai, come sostengono molti, la tassa va pagata. Per questo molti hanno ribadito che questo pagamento è più per il possesso della televisione e non di quale canale si guarda.

Eppure, se avete uno smartphone, potrete avere l’esenzione dal canone Rai e non pagherete neanche 1 centesimo. Ecco di cosa stiamo parlando.

L’esenzione del canone Rai

Il canone Rai è stato oggetto di una forte discussione anche quest’anno ma alla fine, come possiamo leggere dai vari quotidiani, il pagamento di questa tassa ci sarà anche nel 2025, non sarà più presente la riduzione a 70 euro ma tornerà a 90 euro e sarà pagato sempre a rate attraverso la bolletta dell’elettricità.

Ci sono alcune categorie di persone esonerate dal pagamento di questo contributo: gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore agli 8000 euro, i diplomatici e i militari stranieri e anche la categoria di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo.

Basta avere uno smartphone per non pagare

Cosa vuol dire che se avete uno smartphone potrete ottenere l’esenzione del canone Rai? È proprio vero, non pagherete neanche un centesimo. Questo è possibile per la terza postilla per cui un utente non paga la tassa, indicata anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cioè avere un’utenza elettrica ma non avere un televisore a casa.

Anche se guardate le serie tv dal vostro smartphone, se potete dimostrare di non avere un televisore in casa e inoltrando la corretta documentazione nei tempi prestabiliti, potrete evitare di pagare questa tassa. La domanda dovrà essere compilata ogni anno per poterne usufruire e dovrete necessariamente compilare il tutto entro il 31 gennaio 2025 per evitare il pagamento di tutto l’anno e il 30 giugno 2025, per ottenere l’esonero del secondo semestre. Infine, per inoltrare la documentazione potrete mandarla online, attraverso l’applicazione del sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, tramite spedizione postale con una raccomandata o direttamente al Caf. Sul sito troverete tutte le informazioni di cui avrete bisogno per inoltrare la domanda.