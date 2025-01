1° gennaio 2025: bandite per sempre le sigarette | Svolta epocale: è la prima volta dai tempi del Fascismo

A breve sarà vietato l’acquisto di alcune sigarette. Chi è dipendente dal fumo dovrà accettare quanto stabilito dagli altri vertici.

La sigaretta è un cilindro cartaceo con foglie di tabacco e chi ne fa uso deve essere munito anche di un accendino. Infatti occorre una fiamma all’estremità e così avviene la combustione che comporta l’inalazione del fumo.

Esistono la sigaretta preconfezionata meccanicamente attraverso una catena di montaggio e quella confezionata manualmente (in questo caso ci sono tre forme di confezionamento: normale, “a bandiera” e “senza colla”).

Uno degli elementi principali del tabacco è la nicotina che dà il sapore e l’aroma. Tuttavia tante sono le campagne pubblicitarie per mettere al corrente delle problematiche a cui si va incontro come l’aumento della pressione delle arterie, la polmonite e la bronchiolite respiratoria.

Nonostante tutto ci sono tante persone che non riescono a dire addio alla sigaretta e tra queste ci sono ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. A tal proposito sì è intervenuti per non far aumentare ulteriormente la percentuale dei consumatori.

Addio sigarette, la notizia ha spiazzato tutti

Secondo quanto riportato sul sito money.it sembra che la vendita di alcune sigarette sarà vietata a partire dal primo giorno del nuovo anno. La scelta è stata fatta per salvaguardare i giovani che non possono farne a meno. Si tratta di un dato davvero allarmante, in quanto l’Unione Europea ha deciso di intervenire per indurre la popolazione a consumare meno tabacco.

“Abbiamo testimonianze di giovani che si svegliano di notte per poter fare un tiro. È molto preoccupante”, ecco le parole allarmanti riportate da Nora Mélard, la portavoce dell’Alleanza per una società libera dal tabacco. In realtà già nel 2021 fu presentata una legge inerente al divieto, ma solo a marzo 2024 è stato dato l’ok per intervenire e a breve si passerà all’azione. Al centro della questione c’è un determinato tipo di sigaretta.

“Causa molti danni alla società e all’ambiente”

Stiamo parlando delle sigarette elettroniche, però a partire dal 1° gennaio 2025 sia la vendita che l’acquisto di quelle usa e getta sarà vietato in Belgio. E’ stato riscontrato che i minorenni sono attratti dalle sigarette elettroniche per il sapore dolce. Frank Vandenbriucke, il Ministro della Salute del Belgio, è stato chiaro sull’argomento: “Causa molti danni alla società e all’ambiente. Questo prodotto nocivo colpisce soprattutto i nostri giovani, quindi sono felice che possiamo rimuoverlo dal mercato”.

Purtroppo c’è chi si avvicina al fumo utilizzando la sigaretta elettronica per la prima volta mentre altri la valutano per abbandonare quella classica. Davanti a una notizia del genere qualcuno ha riferito che non smetterà di fumare e acquisterà le sigarette elettroniche ricaricabili autorizzate per chi ha un’età inferiore ai 18 anni. E in Italia? L’uso è consentito, però dal 1° gennaio 2025 scatterà il divieto della vendita on-line.