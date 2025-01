Sei miope? Puoi farti mantenere dall’INPS: 850€ al mese per sempre | Approvata la legge folle

Cosa vuol dire che se sei miope l’INPS ti mantiene con 850€ al mese? Cerchiamo di fare chiarezza in merito a questa nuova legge che non tutti hanno ancora capito.

La nuova Legge di Bilancio 2025 è ufficialmente stata approvata anche dal Senato, per questo motivo è legge a tutti gli effetti. In attesa di vederla pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, molti stanno già iniziando a visionare le varie novità in merito.

Sono svariati i punti su cui i cittadini stanno discutendo, dai vari bonus per la casa, per la famiglia, per la scuola al taglio del cuneo fiscale, all’Irpef a tre aliquote e così via. Nonostante sul sito del Governo si evinca come questa nuova manovra sia centrata maggiormente per aiutare le famiglie a basso e medio reddito e per chi ha figli, non tutti sono soddisfatti.

Come possiamo leggere sui vari quotidiani, sono molteplici i punti criticati. In attesa di capire chi ha ragione o meno, volevamo parlare maggiormente di quella nuova legge che sta portando diversi interrogativi. Cosa vuol dire quindi che se siete miopi otterrete 850€ dall’INPS?

La nuova Legge di Bilancio 2025

Come dicevamo, la nuova Legge di Bilancio 2025 sarà ufficialmente in vigore a partire dall’anno nuovo e con essa arriveranno diverse novità. Tra i vari bonus, agevolazioni e così via, c’è tutta quella sezione inerente alle famiglie con figli, i cui diretti interessati farebbero meglio a conoscere, anche perché alcuni dovrete richiederli, compilando l’apposita domanda, attraverso il sito dell’INPS o direttamente al Caf.

Gli aiuti che saltano più all’occhio sono sicuramente quello inerente ai nuovi nati, ai figli in età scolare, ai maggiorenni, alle mamme che lavorano, il bonus nido e così via. Ognuno ha dei requisiti necessari per poterne beneficiare, tendenzialmente l’ISEE a determinati importi, il numero di bambini e così via.

L’INPS ti paga se sei miope

Veramente se sei miope l’INPS ti paga 850€ al mese? Il popolo del web è in confusione dopo aver letto questa notizia, motivo per cui abbiamo deciso di chiarire questo dubbio che assale parecchi. Dunque, la legge in questione è quella inerente alla nuova Prestazione Universale approvata con la nuova Legge di Bilancio 2025, la quale prevede un aiuto per tutti gli anziani non autosufficienti che necessitano di aiuto e di cure mediche.

Alcuni dei requisiti perentori per poter accedere sono l’età che deve essere di almeno 80 anni, il reddito ISEE che deve essere inferiore a 6000 euro, il bisogno di assistenza gravissima e così via. Tra le varie patologie coperte da questo aiuto c’è anche quella inerente alla deprivazione sensoriale grave, quindi anche la miopia grave. Sul sito ufficiale troverete tutte le informazioni in merito a queste e alle altre patologie coperte da tale aiuto.