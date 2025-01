Test visivo dell’RSA: se non riesci a vedere nitidamente il numero, sei in guai seri | Età cerebrale >80 anni

Un test visivo sta mettendo tante persone a dura prova. Andiamo a scoprire di quale si tratta e in che cosa consiste.

Quando si vuole ammazzare il tempo basta semplicemente navigare sul web per cercare qualche passatempo ed ecco che ci si imbatte in alcuni test che mirano a individuare il quoziente intellettivo.

Esso non è altro che un punteggio che si ottiene sottoponendosi a dei test con lo scopo di misurare le attività cognitive. Il primo test di intelligenza moderno fu elaborato nel 1905 dallo psicologo Alfred Binet, ma per comprendere in età precoce se gli alunni avessero bisogno di aiuto a scuola.

Successivamente David Wechsler pubblicò quello realizzato per la popolazione adulta e da allora ci sono stati dei passi da gigante per rendere ancora meglio l’impresa.

Secondo quanto riportato sul sito www.105.net pare che ci sia un test visivo che può svelare delle realtà del tutto inaspettate. In poche parole bisogna individuare un numero e se si ha difficoltà allora vuol dire che ci sono dei problemi specifici da non trascurare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un test visivo che sta dando del filo da torcere

Sul web ci sono tantissimi test visivi gratuiti, dunque c’è l’imbarazzo della scelta. Basta semplicemente capire quale può fare al caso proprio e soprattutto avere la predisposizione ad accettare qualsiasi tipo di esito. Quanto riguarda il test menzionato può mettere in guardia su alcune problematiche inerenti alla salute.

Questo test visivo che ha riscosso in passato un particolare successo tra gli utenti social di Twitter. La curiosità è stata tale da indurre in tanti a mettersi alla prova osservando un’immagine in bianco e nero che, se esaminata per più di un minuto, potrebbe indurre a ottenere un esito sbagliato.

Ecco cosa si nasconde dietro il numero individuato

Nell’immagine sono nascosti quattro numeri e bisogna individuarli e ciò potrebbe essere utile utile come indicatore della salute degli occhi. 1240, 3240, 3246 e 1246 sono le cifre che si trovano. Chi ha realizzato questo test sostiene che ogni cifra manifesta un disturbo visivo specifico. Ovviamente questo test non da esiti certi, ragion per cui è consigliabile fare degli esami approfonditi.

Sicuramente chi ha subito visto il 1240 ha una buona vista, dunque non ha alcuna necessità di recarsi dall’oculista. Il 1246 è tipico di coloro che soffrono di una leggera miopia che non ha nulla a che vedere con l’astigmatismo. Poi il 3240 è individuato da chi invece ne soffre e infine il 3246 riguarda quelle persone che soffrono di entrambi i disturbi visivi. Negli ultimi due casi bisognerebbe prenotare una visita specialistica dall’oculista.