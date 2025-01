Carrefour, mettono l’olio in offerta e scoppia il massacro per accaparrarselo | 3 morti e 30 feriti

Quello che è accaduto al supermercato è stato davvero scioccante. I presenti sono rimasti senza parole: la tragedia non è stata evitata.

Oggi come oggi, ci ritroviamo sempre di più nella condizione di pensare che per fare la spesa al supermercato bisogna sempre e comunque recarsi in quello più vicino casa.

Con le famiglie italiane sempre più in difficoltà economiche, si rivela molto più costruttivo sfogliare il volantino delle offerte e cercare i prodotti di buona qualità a basso costo.

Affinché ciò possa avvenire nella maniera più concreta, non è da escludere che anche il passaparola possa avere il suo perché.

Infatti, quante volte capita di parlare con la vicina che ci consiglia di recarci in un preciso posto dove hanno messo le passate di pomodoro in offerta o il latte senza lattosio che cercavamo da tempo a buon prezzo?

Carrefour, dalle offerte agli sconti pazzi

Tra i supermercati più in voga negli ultimi anni sarebbe il caso di menzionare Carrefour. Si tratta di un vero e proprio colosso che in Italia ha davvero tantissime sedi.

Grazie alla scheda in formato digitale vi è la possibilità non solo di raccogliere punti ma anche di usufruire delle offerte dedicate proprio a chi la possiede. Come se non bastasse, il mercoledì è un giorno che per gli over 60 si rivela essere estremamente utile per recarsi e fare la spesa. Per loro infatti è previsto uno sconto sulla spesa totale e ciò, si rivela essere un’arma vincente soprattutto tale da invitare anche gli altri supermercati, con altri marchi, a fare lo stesso.

Olio in offerta da Carrefour: morti e feriti ovunque, rissa senza precedenti

Purtroppo, però, capita che quando ci sono tante offerte, la folla e l’affluenza siano tali a tutte le ore del giorno. Per chi non ha la possibilità di stare parecchio in fila alle casse, si delega il parente o l’amico di turno per ovviare a questa problematica. Quando però nemmeno ciò è possibile, si spera di poter fare l’ordine online e riceverlo comodamente a casa pagando il costo della spedizione. Purtroppo, però Carrefour si è reso protagonista di un evento di cronaca davvero molto grave.

Non parliamo di nulla che sia successo in Italia ma è avvenuto in Cina precisamente il 10 novembre del 2007. Scopriamo subito nei dettagli cos’è accaduto. Come riportato da Wikipedia, in quella data, un’offerta di olio di colza con lo sconto del 20% ha scatenato una rissa con tre morti e 30 feriti in un negozio omonimo di Chongqing, in Cina. Le vittime sono state calpestate da una folla gigantesca che premeva per acquistare una bottiglia da 5 litri di olio.