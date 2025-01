Ultim’ora: è scattato l’accertamento per Cannavacciuolo | Lo mandano in rovina: non dichiara da anni

Antonino Cannavacciuolo è al centro dell’attenzione per un evento accaduto anni fa. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa simile. Ecco cosa sta succedendo.

Tutti sono concordi nel dire che Antonino Cannavacciuolo sia uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto. Partecipa a programmi dediti all’arte culinaria, dal momento che è un esperto della materia. Non a caso si è aggiudicato nel corso della sua carriera ben 9 Stelle Michelin.

Nel 1999 ha assunto con la moglie la gestione di Villa Crespi a Orta San Giulio sul lago d’Orta e nel 2003 è arrivata la prima Stella Michelin. Dopo 10 anni ha ottenuto ulteriore popolarità con la prima stagione di Cucine da incubo.

Questo gli ha permesso di accedere anche a Masterchef Italia a partire dalla quinta stagione aggiungendosi a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Tuttora fa parte del programma, in quanto regala tanti sorrisi ai telespettatori grazie alla sua personalità carismatica e coinvolgente.

Secondo quanto riportato su fanpage.it pare che sia saltato fuori un retroscena di tutto inaspettato su di lui. Al centro della faccenda c’è uno dei protagonisti di MasterChef14, il cui profilo Instagram è stato controllato da cima a fondo ed è più curiosi. È bastato poco per fare luce su una faccenda insolita. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Antonino Cannavacciuolo è stato scoperto

Gli occhi sono puntati su Katia Bassolino, ovvero un’impiegata di Mariglianella, un comune di Napoli, che non è passato inosservata non solo per il suo fascino, ma anche per le sue doti culinarie. Nella vita di tutti i giorni si occupa dei figli e disegna gioielli nell’azienda del marito. Tuttavia sogna di poter lavorare ai fornelli e MasterChef potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio.

È riuscita a convincere i giudici proponendo la sua insalata di mare. Ha ottenuto tanti complimenti, ma allo stesso tempo non sono mancate le chiacchiere per via di un dettaglio che non è passato inosservato sui social. Non a caso i più curiosi sono andati a vedere il suo profilo Instagram e hanno visto ciò che non avrebbero mai immaginato di vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Un dettaglio che ha tolto ogni dubbio

In poche parole nelle “Storie in evidenza” una è intitolata “Formazione” e all’interno ci sono una serie di foto che ritraggono la sua esperienza vissuta della cucina di Villa Crespi in Piemonte. Sì è messa ai fornelli con un camice bianco con le iniziali dello chef.

Come se non bastasse in un’altra raccolta intitolata “Brigata top” ha inserito una serie di selfie con l’amatissimo giudice di MasterChef. Questo significa che i due già si conoscono da tempo. L’accertamento dei fan è scattato nel momento in cui i due, in una puntata andata in onda qualche giorno fa, hanno avuto un battibecco tipico di chi ha una certa confidenza. Se Cannavacciuolo voleva non dichiarare questa conoscenza, purtroppo per lui il web lo ha tradito.