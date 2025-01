Ultim’ora: abolita la moneta da 1€ con effetto immediato | Per pagare dovrai utilizzare l’altro metodo

Cosa vuol dire che la moneta da 1€ è stata abolita con effetto immediato? Preparatevi a pagare utilizzando questo altro metodo.

Nel corso dei Secoli abbiamo assistito (non noi ovviamente, ma attraverso la lettura dei libri di Storia), a un’evoluzione anche nel settore economico. Siamo passati dal baratto alla parziale e poi definitiva introduzione del denaro come unica forma di sostentamento.

Ogni Stato ha la sua moneta, non tutti infatti utilizzano l’Euro per pagare e ogni volta che si va all’Estero, per lavoro o piacere, si dovranno convertire i propri soldi con la valuta ufficiale. Anche perché il valore è differente, per questo motivo molti pensionati, decidono di lasciare per esempio l’Italia in favore di qualche altro Paese dove il costo della vita è minore.

In molti sono rimasti senza parole però, per quella notizia dell’ultima ora dove la moneta di 1€ pare essere stata abolita a favore di un altro metodo di pagamento. Cosa sarà successo?

Le diatribe sull’Euro

Da quando l’Euro è diventata la nostra moneta ufficiale, l’opinione pubblica si è divisa in più di un’occasione, fin dagli albori, quando gli italiani hanno capito che 1000 lire equivaleva a quasi 2 euro. Da quel momento tutto è cambiato, il caro vita in primis e in molti risentono ancora di quella sostanziale differenza. A ogni modo, oltre a questo, nel corso degli anni le polemiche si sono incentrare sui rincari, sulla grafica della moneta e sulla valuta.

Stiamo assistendo via via alla sparizione di diverse monete, come per esempio l’1 e i 2 centesimi, quasi raramente utilizzati e alcune banconote, come per esempio quella da 500 euro, diventata ormai una sorta di Unicorno. A prescindere da tutto però, questa notizia che vi daremo a breve, in pochi l’avrebbero mai immaginata.

Addio alla moneta da 1€

Cosa vuol dire che bisognerà dire addio alla moneta da 1€ con effetto immediato e che dovremo utilizzare un altro metodo di pagamento? Ebbene, succede a Udine, precisamente nella Contea di Cussignacco, dove gli abitanti che aderiranno all’iniziativa, utilizzeranno da adesso in poi l’antica moneta in metallo chiamata Carantan, al posto della moneta nazionale tradizionale.

Sono già diversi i commercianti che hanno aperto le loro porte ai cittadini che vorranno pagare con questa nuova moneta, la quale potrà essere cambiata, come si fa con le monete quando si va alle giostre. 1 Caratan corrisponde a 1 Euro e tutti coloro che utilizzeranno questo antico conio, potranno ricevere, ovviamente soltanto nella zona indicata, alcuni sconti e benefici. Questa iniziativa sta facendo discutere anche se sono in molti che sperano si possa attivare una procedura simile anche in altre zone d’Italia. Voi cosa ne pensate?