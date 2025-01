Addio al peggior nemico di Berlusconi: esalato l’ultimo respiro stanotte | Trovato morto nel suo letto

Dopo una lunga malattia purtroppo non ce l’ha fatta. I parenti e i tanti sostenitori uniti in questo momento di grande dolore.

Sono quasi passati ben due anni dalla morte dell’ex Premier Silvio Berlusconi e, alcuni, ne parlano ancora per la sua grande indole non solo politica ma anche calcistica.

Il suo grande spessore e il suo carisma, infatti, negli anni, hanno catturato non solo l’attenzione mediatica ma anche tante antipatie.

Non ha mai nascosto il suo punto di vista e, oltre alla sua indole da guerriero con l’animo cavalleresco, è riuscito anche a creare una televisione in grado di contrastare casa Rai.

Il suo modus operandi, infatti, ha fatto sì che venissero generati molti posti di lavoro sia in ambito televisivo che calcistico. Però, come già detto prima, c’è chi comunque non ha mai nutrito stima nei suoi confronti e, poche ore fa, è morto.

Gli attacchi a Berlusconi

Come ogni forte personalità politica e calcistica che si rispetti, quindi, Silvio Berlusconi ha attirato su di sé anche tanti attacchi. Il Cavaliere, però, è sempre riuscito a mantenere un self control invidiabile con atteggiamenti sempre consoni.

Anche durante le sue ospitate e interviste televisive, per ragioni politiche, non è mai caduto nelle provocazioni che gli si venivano prospettate. Proprio dinanzi a questa situazione, uno dei suoi nemici giurati, lo ha raggiunto in quanto poche ore fa è morto. Ecco di chi si tratta.

Addio al peggior nemico di Berlusconi: è morto poche ore fa

All’età di 82 anni è morto il fotografo Oliviero Toscani nell’ospedale di Cecina in cui era ricoverato dallo scorso 10 gennaio, come riportato da Ansa.it. Le cause sono da ricondurre alla malattia che egli stesso aveva menzionato alcuni mesi fa, l’amiloidosi. Al Corriere della Sera, ad agosto, aveva dichiarato proprio queste parole in seguito alla sua situazione medica: “In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali.”

Cosa c’entra quindi Silvio Berlusconi? In molti ricorderanno infatti il suo commento quando si venne a sapere della morte del Cavaliere: “per fortuna Berlusconi è morto.” In questi anni, soprattutto nel corso delle sue ultime interviste a Piazzapulita non ha mai nascosto il suo dissenso nei confronti del Governo di Giorgia Meloni e del suo operato. Il mondo della fotografia, della moda e del cinema si stringe al dolore della famiglia per la triste dipartita.