Eurospin ritira subito questo prodotto: è velenoso | Ti spappola lo stomaco in una sera: NON consumarlo

Allerta per questo prodotto venduto da Eurospin, è velenoso e i problemi che potrebbe rilasciarvi dopo la sua ingestione sono molteplici. Non consumatelo per nulla al mondo.

Ogni discount e supermercato tratta un’infinità di articoli presenti tra le proprie corsie, molto spesso però capita che il Ministero della Salute rilascia puntualmente comunicati di allerta, medianti i quali esorta i consumatori a riportare indietro immediatamente l’articolo acquistato senza consumarlo.

Nel corso degli anni abbiamo letto di svariati pericoli, da sostanze presenti in alcuni alimenti ben oltre il limite di legge consentito, alla presenza di salmonella, listeria, arrivando perfino a pezzi di vetro, dati dalla rottura di qualche macchina di confezionamento industriale e così via.

Sotto l’occhio del ciclone questa volta c’è finito Eurospin, il cui prodotto segnalato, se ingerito, potrebbe provocare ai consumatori dei danni molto seri, la sua azione è velenosa. Non consumatelo e riportatelo nel punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.

I comunicati da tenere sempre monitorizzati

Purtroppo, non dovrebbe, ma capita spesso che alcuni lotti di prodotti subiscono dei problemi di preparazione industriale o di confezionamento che li rende pericolosi per la vita altrui. Per questo motivo il Ministero della Salute, monitorizza in maniera impeccabile i vari prodotti che vengono venduti sul territorio italiano. Molte volte purtroppo, il comunicato arriva dopo che gli ignari cittadini l’hanno acquistati o peggio ancora non tutti lo leggono in tempo.

Per questo motivo fareste meglio a monitorare il sito ufficiale del ministero, per evitare spiacevoli sorprese. Come riportano da iltirreno.it, è un doppio comunicato quello rilasciato in queste ore, non solo il lotto di Eurospin è stato richiamato, ma anche il lotto L071124 di paté di olive taggiasche a marchio Primia Percorsi di Gusto, venduto dai supermercati Tigros, per la possibile presenza di frammenti di noccioli di olive che potrebbe causare problemi al cliente durante la consumazione.

Un lotto pericoloso venduto da Eurospin

Come riportano da iltirreno.it, il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di questo prodotto venduto da Eurospin, altamente pericoloso, la cui raccomandazione è quella di non consumarlo, ma di riportarlo nel punto vendita dove l’avete acquistato, per farselo rimborsare o sostituire. I danni per la vostra salute se ingerito potrebbero essere molteplici, in quanto, come rivelano da izsvenezie.it, questo metallo pesante: “È cancerogeno, con effetti di tossicità soprattutto a livello renale, e per questo monitorato costantemente nei cibi che più veicolano questo rischio…”.

Stiamo parlando dei Pinoli Mister Sibamba di Eurospin, per i lotti: 24304, 24310, 24312, 24318, 24320, 24323, 24332, 24333, 24338, 24340, 24341. Come riportano dal quotidiano: “La causa è la presenza di cadmio oltre i limiti consentiti dalla legge, un rischio chimico che potrebbe rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori”.