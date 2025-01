Totti, è successo di nuovo: abbandonato come un cane un’altra volta | Non gli si alzava più

Non c’è pace per Francesco Totti. Il pupone è stato abbandonato di nuovo. L’addio è stato un duro colpo per lui.

Francesco Totti, storico ex calciatore della Roma, sta vivendo un momento difficile.

Dopo i diversi rumors che vociferavano un tradimento nei confronti della compagna Noemi Bocchi, ha dovuto incassare un duro colpo.

Alcuni mesi fa, i media parlavano di un presunto flirt con la conduttrice Maria Luisa Jacobelli. La cosa aveva portato sia Francesco Totti che Noemi Bocchi al centro dell’attenzione e parlato di una presunta crisi tra loro. Lo stesso “Vanity Fair” ne parlava nei suoi articoli.

Ora Francesco Totti si ritrova a incassare un duro colpo, che rappresenta la goccia che fa traboccare il vaso di questo periodo: un triste abbandono.

Dopo le voci, un duro colpo da incassare

Le voci che parlano del tradimento di Francesco Totti sono partite da “Gente”, che, come riporta “Elle”, ha lanciato uno scoop che ha messo il puone e la conduttrice Maria Luisa Jacobelli al centro del gossip.

Delle foto che mostrano i due entrare e uscire dallo stesso hotel di Roma dopo essersi trattenuti per un’ora e mezza e le successive dichiarazioni di Maria Luisa Jacobelli che confermano una liason tra la coppia, hanno scatenato una serie di voci sul tradimento di Francesco Totti nei confronti di Noemi Bocchi. Voci che però non sono mai state confermate nè smentite dal pupone, ma a cui è poi seguita una dolorosa vicenda per lui.

Un abbandono che fa male

Mentre correvano le voci su Francesco Totti e sull’ipotetico tradimento a Noemi Bocchi, Francesco Totti, senza smentire né confermare le voci sul tradimento, si dedicava alla sua carriera di agente nella CT10Management, l’agenzia che aveva fondato poco dopo il suo addio alla Roma. Proprio questa però, di recente gli ha dato una cocente delusione.

Come riporta “La Repubblica”, il primo calciatore che era entrato nell’agenzia e che aveva creduto nelle capacità di Francesco Totti in qualità di agente, Cristian Volpato, ha recentemente lasciato la CT10Management, andando a cercare un nuovo procuratore. Ipotizziamo che il motivo sia dovuto al fatto che non si alzava più il valore del giocatore, per questa ragione Cristian Volpato ha abbandonato la scuderia. Chiaramente per il pupone è stato un duro colpo da incassare. È stato abbandonato dal primo calciatore che aveva creduto in lui, per cui la cosa deve averlo scosso molto.