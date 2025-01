Asciugamani, li lavi a 30 o 40 gradi? Sei vittima di una FAKE NEWS | Hai sempre sbagliato senza saperlo

Questo è davvero l’errore più assurdo mai commesso prima. Se continui a fare così, mandi in rovina mezzo appartamento.

Se dovessimo pensare ai regali che gran parte degli italiani ha ricevuto durante le scorse feste natalizie trascorse da poco, gli asciugamani sono sicuramente in cima alla classifica.

Chiaramente, come se non bastasse, anche le confezioni di profumo, bagnoschiuma e creme corpo, grazie ad un importante rapporto qualità-prezzo, sono stati presi da assalto dai consumatori per impacchettarli e darli all’amico o al parente di turno.

Per quale motivo, quindi avremmo dovuto regalare o ricevere degli asciugamani? In linea di massima, soprattutto in alcune regioni d’Italia, c’è l’usanza di dover regalare ciò soprattutto in vista di nozze imminenti o di una convivenza alle porte.

Gli asciugamani, infatti, rappresentano sotto tutti i punti di vista la condivisione degli spazi ma al tempo stesso l’igiene personale da preservare e tutelare. In che modo, quindi, essi rappresentano un modo di tutela dell’igiene personale?

Asciugamani, la qualità conta parecchio

Solitamente capita che in molte case degli italiani gli asciugamani presenti sia in cucina che in bagno, si distinguono per colori e per tessuto. Come se non bastasse, soprattutto nelle case dei novelli sposi, non mancano mai quelle adornate e ricamate con la dicitura Lui e Lei. Ciò, serve per distinguere l’uno dall’altro e al tempo stesso fare in modo che si abbia un prodotto di qualità.

Chiaramente, i prezzi degli asciugamani variano sia a seconda delle marche sia dai prodotti utilizzati per fabbricarli. In Italia, infatti, sono davvero tanti coloro che preferiscono utilizzare ciò anche per un risparmio della carta. Infatti, sembra ci sia qualcuno che utilizza tovaglioli di carta per asciugare stoviglie bagnate o semplicemente ripulire il piano cottura. Ora come ora, però, sembra proprio che ci sia stato un errore commesso da sempre nelle case degli italiani. Come lavate i vostri asciugamani? Preparatevi a fare una scoperta che vi spiazzerà.

Asciugamani: lavarli a 30 o 40 gradi? Gravissimo errore da non commettere

Lavare gli asciugamani a 30 o 40 gradi è sicuramente una delle pratiche che la maggior parte degli italiani fa di continuo, ma è la mossa giusta? Assolutamente no. Il motivo è molto semplice e riguarda i batteri e la pulizia profonda.

L’eliminazione degli ospiti indesiderati sui nostri asciugamani preferiti, vengono debellati solo ed esclusivamente dinanzi ad un lavaggio non inferiore ai 60 gradi. Quindi, se fino a ieri si è sempre usata un’altra temperatura, cambiate subito le vostre abitudini. Avvisate anche la suocera che potrebbe prendersela a male: questi saggi consigli fortificano anche i rapporti più impensabili.