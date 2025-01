L’INPS conferma: eliminata la pensione prima di quest’età | Continua a lavorare o fatti rinchiudere in RSA

Andare in pensione prima di questa età può essere svantaggioso. È meglio continuare a lavorare o ci rimette la tua stessa pensione.

Tutti abbiamo sognato almeno una volta il giorno in cui finalmente potremo andare in pensione.

Il momento in cui potremmo dire addio a tutto ciò che ha a che fare con il lavoro per poterci dedicare completamente a noi stessi e alle nostre passioni.

Qualcuno sogna questo momento così tanto, che se potesse avere l’occasione di ottenere la pensione appena gli è possibile, la coglierebbe al volo e si godrebbe così le giornate senza lavorare, sfruttando la sua pensione anticipata.

Certamente è bello smettere di lavorare prima e dedicarsi a sé stesso, ma allo stesso tempo può essere molto svantaggioso da diversi punti di vista. Oltretutto andare in pensione prima di una certa età comporta anche delle spiacevoli conseguenze.

Ritirarsi in anticipo da lavoro non è sempre una buona idea

Per quanto possa essere bello smettere di lavorare, ottenere la pensione prima dell’età prevista dall’INPS può comportare diversi svantaggi, soprattutto a livello economico – finanziario.

Tante persone sono convinte che i risparmi accumulati per la pensione siano sufficienti a sostenere il proprio stile di vita a lungo. In realtà come rimarca anche l’esperta di finanza Shirley Mueller, non c’è errore più grande di questo. Non tenendo conto dell’inflazione, delle fluttuazioni del mercato e dell’aumento dei costi sanitari, si ha una visione troppo ottimista della vita dopo il lavoro, quando in realtà può essere ricca d’imprevisti quanto quella lavorativa.

Sarebbe infatti bene creare un budget flessibile che contenga tutte le spese e che si basi su tutte le fonti di reddito a disposizione, come riporta “Money.it”. Oltretutto andare in pensione in anticipo, può comportare a livello legale alcune spiacevoli conseguenze. Meglio quindi pensarci due volte se ritirarsi dal lavoro o continuare fino all’età stabilita dall’INPS.

Meglio pensarci due volte prima di ritirare la pensione anticipata

Ritirarsi dal lavoro prima di una certa età, non solo comporta una serie di svantaggi, ma allo stesso tempo delle conseguenze a livello legale e ridurre così ulteriormente le risorse a disposizione.

“Money.it” riporta infatti che ritirarsi prima dei 59 anni e mezzo, comporta delle sanzioni finanziarie e delle tasse aggiuntive, che appunto riducono ancor di più i risparmi accumulati dalla pensione. In conclusione, è comprensibile il desiderio di smettere di lavorare prima di una certa età, ma bisogna tenere conto di tutte le conseguenze che il ritiro anticipato può comportare. Bisogna insomma pensarci su due volte prima di farlo. Le conseguenze sono queste.