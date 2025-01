Torna la FIAT Multipla: da oggi te la porti a casa per un tozzo di pane | Più spaziosa di un camper

Torna la Fiat Multipla, ma dimentica le sue vecchie misure. Questa in arrivo sarà ancora più grande della precedente. Pure più di un camper.

La Fiat Multipla è una macchina che sicuramente in molti ricordano. Il suo stile bizzarro l’ha resa nel tempo iconica, tanto che è molto difficile dimenticarla, nonostante sia da tempo fuori commercio.

Nel 2013 ha infatti smesso di essere prodotta, dopo che nel 2012 ne è stata presentata una versione elettrica, di cui sono stati prodotti 220 esemplari. Da lì non si è più sentito parlare di quest’automobile, almeno finora.

Pare che sia previsto per il futuro un ritorno della Fiat Multipla, sebbene ci vorrà del tempo per vederla su strada.

La Fiat sta infatti lavorando per realizzare un’automobile che in tanti chiamano la nuova Fiat Multipla. Dimentica però le sue vecchie forme. L’automobile in questione è molto diversa da quella lanciata in passato. È molto più spaziosa.

Presto in arrivo la nuova Fiat Multipla

Come riporta “Hd Motori”, la Fiat sta lavorando ad alcuni modelli globali, che verranno lanciati nel corso dei prossimi anni. Il primo di questi è proprio questa nuova Fiat Multipla.

Bisognerà però attendere del tempo prima di poterla vedere su strada. Dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel 2026, ma è solamente sul finire del 2025 che ci saranno novità sul suo debutto. L’attesa è comunque tanta, soprattutto per i nostalgici legati alla vecchia Fiat Multipla. Tuttavia questa nuova macchina sembra essere molto diversa dal vecchio modello. Ha solo una cosa in comune: lo spazio.

Un modello più spazioso

La nuova auto in questione è la Fiat Grande Panda ed è un’automobile che si preannuncia molto spaziosa. Forse è questa la sola caratteristica che l’accomuna con la Fiat Multipla.

Un aspetto principale di questa nuova auto è lo spazio a disposizione all’interno dell’abitacolo, che potrà contare fino a sette posti. Il suo modello sarà quello di un suv. Probabilmente sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida, tuttavia bisognerà attendere un po’ per avere conferme. Ma veniamo al prezzo dell’automobile. Stando a quanto riporta il sito “Auto Tecnica”, l’automobile sarà disponibile a un prezzo che si aggira tra i 25.000 ve i 28.000 euro. Il modello top di gamma sarà probabilmente in vendita a 27.900 euro, mentre quello base a 24.900. Bisogna però attendere la fine dell’anno per avere maggiori conferme su questa nuova automobile. Amanti dei motori e della Fiat, portate quindi un po’ di pazienza. Presto arriveranno tutte le informazioni su questo nuovo modello.