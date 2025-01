“Andavo solo a 81 all’ora” | Autostrada, patente sequestrata e 687€ di multa: nuovi limiti di velocità da oggi

Le ultime novità mandano i tilt gli automobilisti. Purtroppo bisognerà procedere a passo di lumaca: evita la multa solo così.

Il 2025 è iniziato per molti automobilisti italiani con lo spauracchio di chi sa di dover affrontare delle difficoltà in merito al nuovo codice della strada.

Quello che gli italiani temono in modo particolare sono gli autovelox. Essi si occupano di segnalare eventuali anomalie ed eccessi di velocità in strade dove vi è un limite specifico.

Ora come ora, però, sembra proprio che ci sia tempo e spazio per tanti automobilisti che si sono ritrovati con delle multe salate negli ultimi giorni di provare la strada del ricorso.

Questo capita perché non tutti si sono ben informati sulle ultime novità del codice della strada.

Il codice della strada parla chiaro

Come sappiamo la legge non ammette ignoranza e se non ci si informa nella maniera più corretta la sanzione va pagata e non più commessa. A tal riguardo, tutti coloro che invece risultano essere ben informati sulle ultime novità del periodo, sarebbe cosa gradita ergersi a portavoce e informatore anche per quegli amici e parenti che ignorano l’ABC delle nuove regole entrate in vigore da poche settimane.

Sia al telegiornale che su varie testate, sono stati riportati dei vademecum che vanno a riprendere e riportare tutte le novità introdotte con il nuovo codice della strada. C’è chi le ignora chi dà per scontato che determinate cose non potranno mai essere sanzionate ed è qui che casca l’asino. Nessuno deve sentirsi immune anche perché avere un senso civico nei confronti della strada e degli altri automobilisti è un diritto e un dovere.

Nuovi limiti di velocità da oggi, non li rispetti? Addio patente

Ad ogni modo, va detto che in molti sono gli italiani ad ignorare anche dei momenti in cui sembra impossibile poter essere multati. Chi lo avrebbe mai detto che con una macchina in sosta, se si viene beccati con parte del finestrino aperto, si rischia una forte sanzione? Questo infatti potrebbe essere punito come gesto che istigherebbe al furto e quindi anche queste minuzie devono essere ben cautelate ancor prima di chiudere l’auto ed entrare in un centro commerciale oppure altrove. Ma ora, l’ultima novità che riguarda il limite di velocità superato ha dell’incredibile. Facciamo subito chiarezza su quanto accaduto nelle scorse ore.

Come riportato anche da autoscout24.it, quando le condizioni meteorologiche sono avverse, tutti i veicoli che hanno un rimorchio o caravan devono rispettare il limite di 80 km/h. Per i trasgressori la legge parla chiaro: articolo 117, comma 5, Codice della Strada, da 161 a 647 euro. Da ciò ne consegue quindi la sanzione amministrativa accessoria che comporta anche la sospensione della patente fino a 8 mesi.