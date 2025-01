Conad, scoppia lo scandalo: li mangi e finisci in terapia intensiva | Ritirati immediatamente dagli scaffali

Caos al Conad, dopo quel ritiro improvviso che ha allarmato la rete. Chi li mangia rischia moltissimo.

Non dovrebbe capitare, ma purtroppo succede spesso che un prodotto venga richiamato dal punto vendita nel quale viene venduto, per svariati problemi. Come abbiamo potuto notare nel corso degli anni, a differenza di quello che si potrebbe pensare, gli annunci arrivano da supermercati e discount indistintamente.

Per questo motivo dovreste fare attenzione sempre ai vari annunci segnalati dal Ministero della Salute, dalle pagine ufficiali dei vari punti vendita e dai quotidiani che si occupano di queste segnalazioni, come per esempio, Il Fatto Alimentare.

E sono proprio questi ultimi che hanno condiviso una segnalazione rilasciata dal Conad in merito a quel prodotto ritirato dagli scaffali con effetto immediato. I cittadini non devono assolutamente consumarlo se non vogliono subire delle conseguenze molto gravi.

Attenzione ai vari richiami

Bisogna stare attenti come vi dicevamo, perché non sempre chi effettua i controlli si accorge dei problemi, prima della messa in vendita. Molte volte capita che il prodotto sia stato già venduto, con il rischio che quest’ultimo possa essere consumato dal cittadino ignaro.

È fondamentale quindi restare aggiornati, in quanto, in caso di pericolo, bisogna riportare immediatamente al punto vendita la confezione, per la quale si otterrà immediatamente il rimborso o la sostituzione, qualora il problema fosse soltanto per un lotto specifico.

Il prodotto richiamato al Conad

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, il Conad ha richiamato un articolo con effetto immediato, ritirandolo dai propri scaffali, in quanto se ingerito, potrebbe provocare degli effetti molto dannosi. Parliamo dei cremini a marchio Sapori & Idee, per i quali sono state trovati “tracce di glutine oltre i 20 ppm non dichiarato nel prodotto etichettato come “senza glutine””, come rivelano da, Il Fatto Alimentare.

I lotti in questione, aggiornati al 22/01/2025 sono: il P1TBH e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/01/2026, il P1S4P con TMC 30/01/2026 e il P1SJY con TMC 30/12/2025. Questi dolci sono pericolosi soltanto per le persone celiache o intolleranti al glutine, tutti gli altri, come possiamo leggere dalla nota, non corrono pericoli. Chi soffrisse del suddetto problema e dovesse aver acquistato tali dolci, è invitato a riportare le confezioni al supermercato, dove otterrete la sostituzione o il rimborso. Qualora non poteste ritornare per tutta una serie di motivi, siete pregati di non consumarli, se non volete subire danni molto gravi per la vostra salute. In quanto sappiamo benissimo quanto anche solo una piccola quantità di glutine, ingerita da chi è intollerante, può provocare delle conseguenze anche molto pericolose, per questo non bisognerebbe “mai scherzare”, con allergie o intolleranze.