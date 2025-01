Approvato il “Gratta e Vinci di Cittadinanza”: 1000€ sicuri bonificati sul tuo conto | Erogato dal Governo

Cosa vuol dire che è stato approvato il “Gratta&Vinci di Cittadinanza” dal governo? Ti bonificano 1000€ sul tuo conto, ma com’è possibile?

Come succede un po’ con tutte le Leggi di Bilancio, i quesiti e le direttive poste al suo interno dividono da sempre l’opinione pubblica, in quanto c’è chi è soddisfatto e chi invece no. La situazione cambia molto in base al reddito annuale, alla situazione familiare e anche lavorativa.

Da come ha rivelato Giorgia Meloni subito dopo aver approvato questa nuova manovra, pare che queste leggi in questo 2025, andranno a favore delle fasce deboli e delle famiglie con figli. I primi, per poterli aiutare a vivere in maniera dignitosa, i secondi, per incentivare l’aumento delle nascite, i quali stanno toccando percentuali molto basse ultimamente.

In molti però sono rimasti stupiti da quello che è stato definito come il “Gratta&Vinci di Cittadinanza”. Com’è possibile che 1000€ ti arrivano bonificati sul tuo conto direttamente dal governo?

I bonus della nuova Legge di Bilancio 2025

Anche quest’anno, a tutti coloro che rientrano in particolari requisiti di reddito e condizioni familiari ben precise, andranno diversi bonus e agevolazioni, come prevede la nuova Legge di Bilancio 2025. Ci saranno quelli inerenti alla ristrutturazione, all’acquisto mobili e così via, fino ad arrivare a quelli per uso familiare.

Oltre ai consueti Assegno d’Inclusione e Carta Servizi, c’è il bonus nido, il bonus per le mamme lavoratrici, quello per i nuovi nati, fino ad arrivare ai mezzi pubblici, per i ragazzi che vanno a scuola e così via.

Ecco che cos’è questa nuova agevolazione disposta dal governo

Tra tutti questi bonus e agevolazioni, ce n’è uno che sta facendo molto discutere, soprannominato dal popolo del web come il “Gratta&Vinci di Cittadinanza”. Questo perché un po’ come le rendite dei gratta e vinci, puoi prendere i 1000 euro solo una volta, nell’attesa di un vero lavoro o di un altro bonus. Ma in cosa consiste questo aiuto elargito dal governo?

Ebbene, parliamo del chiacchierato del bonus Sar (Sostegno al reddito), riservata ai disoccupati da almeno 45 giorni, oppure che abbiano maturato almeno 110 o 90 giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi o aver concluso la Mancanza di Occasioni di Lavoro (Mol) come da articolo 25 del Ccnl delle Agenzie per il lavoro, che dà appunto la possibilità di prendere una sola volta 1000€, i quali saranno bonificati sul vostro conto. La domanda va presentata online direttamente sul sito di Formatemp o allo sportello sindacale Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp. Andate a visionare la pagina ufficiale del bonus in modo da verificare se la vostra situazione attuale vi dà diritto alla ricezione del suddetto aiuto.