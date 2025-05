Posto statale in Toscana con solo la TERZA MEDIA | Tempo indeterminato e niente concorso, candidati qui

Non occorre che la terza media per poter lavorare qua. Non serve neppure iscriversi a un concorso. Si può avere l’indeterminato in un attimo.

Se cerchi un lavoro sicuro e un contratto a tempo indeterminato, non puoi lasciarti scappare quest’offerta.

È un’occasione da non perdere. Un’offerta lavorativa che può offrire molto senza richiedere dei grandi requisiti.

Non occorre neppure essere diplomati. Il titolo di studio che viene richiesto è infatti la terza media.

Bisogna però superare un esame se si vuole ottenere il lavoro. Una prova idoneativa, che servirà a capire se c’è l’idoneità a svolgere il lavoro. Un esame quindi decisivo.

Da inserire nella sede di Sesto Fiorentino

Se sei della provincia di Firenze o semplicemente cerchi lavoro in Toscana, questa è l’offerta che fa per te. La sede di lavoro è a Sesto Fiorentino, un comune della provincia di Firenze.

Per poter fare domanda non bisogna però andare a Sesto Fiorentino. Non occorre neppure inviare una vera e propria domanda di partecipazione, in quanto l’avviamento avviene a cura del centro per l’impiego territorialmente competente, come indica “concorsipubblici.com”. La domande inoltrate direttamente al CNR saranno infatti archiviate senza valutazione.

Un contratto a tempo indeterminato

Sono due i posti di lavoro disponibili, uno per l’Istituto di scienze del patrimonio culturale e uno per l’Istituto dei sistemi complessi. Due sedi del CNR, operanti nell’area di ricerca del CNR di Firenze.

L’offerta offre infatti un posto di lavoro a due persone, che appartengono alle categorie protette dell’art. 18 della legge n. 68/1999, come indica “concorsipubblici.com”, e categorie equiparate per legge, da assumere a tempo indeterminato, con profilo di operatore di amministrazione, VIII livello professionale, per la copertura di due posti vacanti nella provincia di Firenze, da assegnare alle strutture scientifiche del CNR che operano nell’area di ricerca del CNR di Firenze.