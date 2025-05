L’INPS ti deve quasi 700€ | Non ricevi nulla se non fai questo passaggio entro 24 ore: è la tua ultima occasione

Ecco cosa devi fare se vuoi ricevere dall’INPS quel bonifico di quasi 700 euro sul tuo conto corrente.

Ogni cittadino in base alla propria situazione reddituale, familiare e sociale, ha diritto a bonus e agevolazioni da parte dell’INPS o comunque inseriti nella Legge di Bilancio in vigore. L’abbiamo visto per esempio con l’Assegno di Inclusione, il bonus nido, il bonus nuovi nati e così via.

Generalmente il primo documento che vi viene richiesto per poter ricevere questi indennizzi, è l’ISEE aggiornato, tra l’altro da quest’anno dovrete richiedere anche il DSU, per mettervi in regola con i nuovi parametri imposti dall’ente.

Con questo bonifico di quasi 700 euro che potreste ricevere dall’INPS invece, le disposizioni sono differenti. Ecco cosa dovete fare se volete riceverlo entro la data predestinata, senza il rischio di perderlo.

Cosa fare per poter ricevere il bonifico da parte dell’INPS

I cittadini sono abituati a dover eseguire spesso operazioni macchinose per poter ricevere i vari bonus, agevolazioni e indennizzi vari. Tendenzialmente bisogna recarsi al Caf, richiedere l’ISEE aggiornato e una volta ottenuto, insieme all’operatore, verificare tutti gli aiuti che si possono richiedere, presentando le varie domande, nei termini indicati.

Il benefit di cui parliamo oggi invece, sarete felici di sapere che arriva in automatico a tutti coloro che presentano i requisiti per poterlo ricevere. C’è solo una procedura fondamentale che dovete svolgere e cioè quella di verificare che i vostri dati siano corretti, come per esempio: nome, cognome, data di nascita e così via e in caso di errori, provvedere quanto prima ad aggiornarli, pena, l’esclusione dall’inoltro dell’indennizzo.

Come verificare se si ha diritto a questa somma di denaro extra

In base ai calcoli stimati, l’INPS potrebbe dovervi circa 700 euro se avete effettuato l’operazione che vi abbiamo indicato nel paragrafo precedente, ovvero la verifica che tutti i vostri dati siano correttamente aggiornati. Questo perché, i pensionati, per ricevere la quattordicesima, non dovranno fare nulla, se non poter dimostrare di avere compiuto almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2025, di percepire una pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità, reversibilità e così via) e di possedere un reddito personale annuo lordo non superiore ai 15.688,40 euro. La cifra vi potrà essere accreditata a luglio, per chi ha compiuto gli anni entro il 31 luglio 2025, mentre per chi compierà gli anni tra il primo agosto e il 31 dicembre, gli saranno accreditati a dicembre 2025.

L’importo della quattordicesima non è fisso, ma varia in base al reddito lordo annuo del pensionato e ai contributi che ha versato in totale. Ad ogni modo si va da un minimo di 336 euro ad un massimo di 655 euro, ma se guardate sul sito dell’INPS troverete direttamente lo specchietto aggiornato. Tra l’altro, in autonomia i cittadini potranno verificare se hanno diritto o meno a questa somma. Vi basterà recarvi sul sito dell’INPS, accedere mediante SPID o con gli altri metodi di autenticazione e all’interno della sezione cercare la voce: “Consulente digitale delle pensioni”.