Pensioni in frantumi, chi rientra in questa fascia di reddito perde 200€ e gli occhi per piangere | Preparati a chiedere l’elemosina

Come mai alcuni pensionati perderanno 200€ di reddito dalle pensioni? È caos in rete per questo bisogna fare chiarezza.

Un pensionato vive nella stessa situazione di fragilità di un qualunque dipendente, con l’eccezione che questo, facendo magari straordinari o un secondo lavoro, può comunque provare ad aumentare il suo reddito, mentre per un cedolino pensionistico, quello è e quello rimane (aumenti statali esclusi).

La commissione economica percepita al mese è più bassa di quello che si prendeva quando si era ancora in forza lavoro, motivo per cui il cittadino dovrà riuscire ad adattarsi a questo nuovo stile di vita, integrando anche i vari risparmi e TFR accumulato nel corso degli anni lavorativi.

Per questo motivo sono molti coloro che sono in forte agitazione, dopo aver appreso che potrebbero vedersi decurtare 200€ dalla pensione in un colpo solo. Vediamo quali sono le caratteristiche per cui si corre questo rischio.

Quando inizia questa decurtazione della pensione

A partire da giugno 2025, ci saranno cambiamenti molto significativi all’orizzonte per alcuni pensionati italiani. Questo perché l’INPS, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ha annunciato che qualcuno subirà un abbassamento dell’assegno mensile di circa 50euro al mese per quattro mesi consecutivi, arrivando quindi ai famosi 200 euro.

I pensionati coinvolti riceveranno una comunicazione formale da parte dell’INPS. Con tutti i dettagli specifici in merito alle motivazioni per cui gli saranno applicate queste trattenute. È infatti molto importante che i pensionati vengano adeguatamente informati di questo cambiamento temporaneo. Ma chi è quindi che vedrà questa decurtazione?

Ecco chi avrà questi 200 euro in meno dalla pensione

Spiegata la modalità di questa decurtazione di 200 euro dal cedolino pensionistico, la domanda sorge spontanea in merito a chi si vedrà ufficialmente tolti questi soldi? Ebbene, come letto da ispacnr.it, questo provvedimento non dovrà essere preso come una vera e propria decurtazione, quanto a un recupero di somme erogate in eccesso nel corso del 2022 ai pensionati, motivo per cui l’INPS dovrà rientrare di questi soldi.

Questo avviene quando l’ente ha identificato delle discrepanze legate all’inoltro del bonus inoltrato a sostegno delle fasce più deboli della popolazione durante un periodo di crisi economica riscontrato. I cittadini che vedranno questa riduzione dell’importo, sono coloro che hanno redditi annuali compresi tra i 20.000 e i 35.000 euro. Hanno ricevuto somme eccedenti rispetto a quelle dovute in base al reddito dichiarato. Per arrivare a questa conclusione, l’INPS ha avviato il conguaglio fiscale. Quindi la decurtazione inizierà da giugno e andrà avanti fino a settembre 2025. Qualora pensiate di non essere stati inseriti in questo blocco in maniera corretta, fareste meglio a informarvi al Caf di zona o direttamente all’INPS stessa.