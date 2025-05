Hai una Partita IVA? Ora lo Stato ti PAGA e ti dà 36 mesi di sconto folle | Nessuno lo sta usando: aderisci entro lunedì

Se hai la Partita IVA, puoi ottenere un grosso aiuto da parte dello Stato, il quale vi darà uno sconto per 36 mesi. Facciamo chiarezza.

Sono molti i cittadini che decidono ogni anno di aprire la Partita IVA, intraprendendo quindi una nuova attività lavorativa. Molti lo fanno per reinventarsi, altri perché dopo aver perso il lavoro provano una nuova via e altri ancora, riescono ad aprire l’attività dei loro sogni.

Ci sono diverse agevolazioni per chi è all’inizio e rientra in determinate caratteristiche per le quali è possibile per esempio aprire la Partita IVA agevolata con il sistema forfettario. Grazie alla quale si potranno pagare meno tasse durante l’anno, oltre a non dover versare l’IVA.

In questo particolare caso, lo Stato vi rilascerà un particolare sconto di 36 mesi, se aderite a questa opportunità.

Come ottenere questo aiuto da parte dello Stato

I titolari di Partita IVA che intendono aderire a questo particolare aiuto, dovranno presentare la domanda online. Devono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, cliccando poi su “utilizza lo strumento” e dopo essersi autenticati mediante SPID o gli altri metodi digitali, dovrete dichiarare sotto la vostra responsabilità di essere in possesso dei requisiti che vengono richiesti.

L’INPS potrà ovviamente verificare gli appositi controlli e inoltre dal medesimo portale, il lavoratore autonomo potrà verificare l’esito dell’istanza. Se verrà accolta, sarà autorizzato il versamento della contribuzione IVS dovuta ma ridotta al 50%, come riportano da Brocardi. Il bonus in questione è destinato a: chi si iscrive per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli esercenti attività commerciali e degli artigiani; a coloro che percepiscono i redditi d’impresa; ai titolari di ditte individuali e familiari e ai soci delle società.

L’agevolazione rilasciata dall’INPS

Dopo quanto dichiarato nel paragrafo precedente, ecco qual è l’aiuto che lo Stato rilascerà per 36 mesi a chi si aprirà la Partita IVA. Come riportano da Brocardi, questa misura consiste nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali, potendo così agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro autonomo, sostenendo così le nuove imprese.

Vediamo insieme alcune specifiche: in primis, la riduzione contributiva sarà alternativa rispetto alle altre misure agevolate dov’è prevista la riduzione dell’aliquota; questa riduzione contributiva avrà validità di 36 mesi dall’avvio della vostra attività; i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva dovranno essere senza una soluzione di continuità e così via. Recatevi da chi di dovere per chiedere nel dettaglio ogni chiarimento del caso, in modo da attivare questa agevolazione nei tempi e nei modi richiesti.