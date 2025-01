“Vendo casa a 1€”: la prima agenzia immobiliare che ti regala un posto dove stare | Basta fare richiesta

Ti occorre soltanto un euro per acquistare la casa, dopodiché sarà completamente tua. Basta fare richiesta e il gioco è fatto.

L’acquisto di una casa è un importante passo della vita di ognuno, ma non tutti riescono a viverlo come un momento felice.

L’accensione di un mutuo, la preoccupazione di dover incappare in complicazioni burocratiche e gli eventuali imprevisti del caso, combattono con l’entusiasmo di possedere un immobile tutto suo, per cui non sempre questo momento così tanto importante della vita viene sempre visto di buon occhio.

Si tratta comunque di qualcosa del tutto comprensibile, considerando che l’acquisto di una casa non è di certo un’azione economica.

Ci sono infatti solamente dei casi in cui le case vengono praticamente regalate, poiché costano letteralmente un euro. Ma ecco come poterle acquistare.

Con il progetto “Comprare casa a un euro” un solo euro e la casa è completamente tua

Si trovano in tutta Italia e si possono acquistare a solamente un euro. Queste appartengono al progetto “Comprare casa a un euro”, un’iniziativa che ha lo scopo di ripopolare i piccoli borghi e che dalla Sicilia, la terra in cui è nato, si è diffuso in tutta l’Italia.

Per poterle acquistare non servono degli specifici requisiti e non c’è neppure un limite patrimoniale o reddituale. Tuttavia è bene sapere che acquistarle comporta una serie di costi, tra cui quelli previsti per le ristrutturazioni.

Un acquisto non proprio vantaggioso

Per poter comprare queste case a solamente un euro, bisogna contattare il Comune in cui si trovano, dopodiché il gioco è praticamente fatto. Tuttavia bisogna essere consapevoli dei rischi che questo acquisto comporta. Chi decide di acquistare l’abitazione, deve sapere che dovrà sostenere diversi costi, tra questi le spese notarili, per la registrazione, le volture e l’accatastamento dell’immobile e chiaramente le spese di ristrutturazione.

Comprare casa a un euro, vuol dire infatti prendersi anche l’impegno di ristrutturarla a proprie spese, sebbene si possa usufruire di eventuali bonus ristrutturazione, come il bonus restauro, il bonus mobili ed elettrodomestici, per rinnovare l’interno dell’abitazione e appunto il bonus ristrutturazione. Acquistare casa un euro può sembrare quindi un’azione economicamente vantaggiosa, ma comporta in realtà molte spesi, il cui ammontare potrebbe essere più alto di quello di un normale acquisto di una casa. Bisogna pensarci quindi due volte prima di contattare il Comune di riferimento e mettersi d’accordo sull’acquisto.