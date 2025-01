Terremoto a Sanremo: se ne va senza neanche cominciare | Rassegnate le dimissioni immediate

Come un fulmine a ciel sereno si mette male per la kermesse. A pochi giorni dall’inizio la decisione inattesa, Conti senza parole.

Mancano davvero pochissimi giorni alla nuova edizione del Festival di Sanremo che dopo diversi anni con Amadeus torna ad avere come padrone di casa Carlo Conti.

Tante saranno le novità a cui assisteremo in questa nuova edizione. In primis, si ritorna alle vecchie maniere: verrà data la possibilità ai telespettatori di godersi lo spettacolo fino a notte fonda non solo con la kermesse ma anche con il DopoFestival.

A guidare tale rubrica sarà Alessandro Cattelan che, proprio nell’ultima serata di sabato sera condividerà il palco con Alessia Marcuzzi proprio al fianco di Conti.

Tra gli ospiti più attesi ci sono sicuramente Gerry Scotti, Antonella Clerici e Cristiano Malgioglio. Per il conduttore di Canale 5 sarà una primissima volta. Pier Silvio Berlusconi gli ha concesso la possibilità di essere presente all’Ariston.

Le novità introdotte da Conti

Proprio diversi mesi fa si vociferava che potesse essere lui l’erede di Amadeus ma poi le cose hanno preso una piega diversa. Con lui e Carlo Conti sul palco si ritornerà ai vecchi fasti della radio, dove tutto è cominciato per le loro brillanti carriere nel mondo dello spettacolo. Grande novità di quest’anno è anche la presenza di un numero folto di Big, ben 30 cantanti in gara. Si ritorna anche alle Nuove Proposte che, a differenza degli altri anni, gareggeranno in una competizione a parte. Il conduttore toscano quindi ha deciso di rivedere nuovamente le regole e, rispetto al passato, ci saranno importanti modifiche anche nella serata cover.

La classifica che verrà stilata in quella serata non contribuirà a quella finale di sabato sera. Sarà quindi una competizione a parte con tanto di premiazioni. Tra i cantanti più attesi in gara vi sono senza subbio Marcella Bella, i Modà, il ritorno di Giorgia, quello di Simone Cristicchi e anche l’elemento più pop con i The Kolors. Per la serata delle cover c’è grande trepidazione per Lucio Corsi che ha deciso di riportare il bellissimo brano di Domenico Modugno Nel blu dipinto di blu e al suo fianco avrà Topo Gigio.

Terremoto a Sanremo: rassegnate le dimissioni immediate

In ogni caso, dinanzi a quelle che possono essere le tante belle notizie riguardanti la kermesse canora più amata di sempre che prenderà il via da martedì 11 febbraio, sembra proprio che un cantante possa dare forfait e non partecipare più al Festival. Stando a quanto riportato dal corriere.it, Emis Killa sarebbe indagato per associazione a delinquere e ciò potrebbe compromettere la sua partecipazione alla gara.

Il tutto sarebbe sorto anche in merito al fatto di essere stato colpito dal Daspo che non gli dà la possibilità di assistere agli incontri di calcio. Solo nei prossimi giorni si farà chiarezza su questa vicenda.