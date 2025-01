Vigile della Municipale nasconde autovelox e multa 200 automobilisti | Si è levato tutti i sassolini

Un Vigile della Municipale ha “fatto strage” di multe. Nascondendo un autovelox ha multato ben 200 automobilisti. È record.

Il Vigile della Municipale è un garante della sicurezza stradale che gli automobilisti temono molto.

È una figura che in tanti considerano severa, perchè è sempre pronto a sanzionare i comportamenti di chi guida.

Questo però è il suo lavoro. In quanto garante della sicurezza stradale, deve verificare tutte le situazioni che sono contrarie alle norme del codice stradale, che sono tantissime, tante quante le responsabilità che questa figura ha.

Capita spesso però, che il loro modo di agire venga considerato eccessivo, per via dei tanti controlli e delle sanzioni che emette. È un po’ come è successo a questo vigile urbano, il cui comportamento è stato ritenuto da molti esagerato. In sole 48 ore ha segnato un vero record in fatto di multe.

200 multe nel giro di 48 ore

È difficile che in breve tempo un vigile urbano registri un numero cospicuo di sanzioni. Ciò che è successo a questo garante della sicurezza segna infatti un vero record, dato che finora nessuno aveva mai sanzionato così tante violazioni del codice stradale in solamente due giorni.

Nel giro di 48 ore il vigile urbano in questione ha registrato circa 200 multe, segnando così un vero record e allo stesso tempo facendo una “strage” tra gli automobilisti. Proprio loro hanno infatti contestato il suo comportamento, dichiarando che l’agente ha nascosto un autovelox.

Un vero e proprio record

È il caso di un vigile urbano che lo scorso anno ha fatto parlare chiunque con le sue 200 sanzioni, che hanno decretato un vero e proprio record. Come riporta il sito “Motorzoom”, ha registrato 200 multe in 48 ore, ovvero in 2 giorni, “attraverso un autovelox che secondo alcuni sarebbe stato nascosto”.

La cosa particolare dell’accaduto non sta però nel record in sé, ma nel fatto che il vigile in questione era a un passo dall’età pensionabile quando ha registrato queste multe. Nel giro di pochi giorni sarebbe potuto andare in pensione. Anche per questa ragione il suo comportamento ha fatto discutere. In molti hanno pensato a quest’azione come a uno sfizio che il vigile si è voluto togliere prima della pensione. Sta di fatto però che 200 automobilisti sono stati multati e non hanno potuto fare altro che pagare la multa. Il vigile, dopotutto non ha fatto altro che il suo lavoro, ovvero far rispettare la legge.