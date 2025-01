Libretto di circolazione, ora devi pagare il canone per tenerlo attivo: 50€ all’anno | È una carneficina

Veramente per tenere attivo il vostro libretto di circolazione dell’auto dovete pagare 50€ all’anno di canone? Gli automobilisti sono preoccupati, facciamo dunque chiarezza.

Nella vita le volte in cui bisogna pagare qualcosa piuttosto che quelle in cui si ricevono soldi, sono decisamente superiori. In quanto possiamo dire che come nasciamo abbiamo già qualche tassa “sulla testa”, le quali si intensificano, via via con gli anni.

C’è poco da fare, per quanto possiamo lamentarci, le imposte vanno pagate se non vogliamo incorrere in quei problemi gravi che ci faranno rimpiangere il fatto di non aver messo mano al portafogli quando potevamo. Anche perché la mora che si forma su alcune imposte, sono veramente da shock.

In campo automobilistico poi, sono molteplici le tasse da pagare, così come quel canone di 50€ all’anno da versare per tenere attivo il nostro libretto di circolazione. Ma sarà veramente così?

La nuova voce nel libretto di circolazione

Il libretto di circolazione è un documento oseremmo dire quasi “sacro”, senza risultare troppo blasfemi, ma è talmente importante da ritagliarsi un posto importante nel nostro cruscotto dell’auto. Infatti, senza questo foglio, non possiamo circolare con l’auto, visto che sono inseriti tutti i dati che contano: dal proprietario del veicolo, alla cilindrata e così via.

Da nuove disposizioni, dovrete tenere conto di due informazioni da aggiornare: la prima riguarda il DUC, il Documento Unico di Circolazione e proprietà, che fonde in un unico documento il libretto di circolazione e il certificato di proprietà. Per questo motivo, essendo obbligatorio per le nuove immatricolazioni e piano piano anche per gli altri, fareste meglio a chiedere informazioni alla vostra compagnia assicurativa la quale vi indirizzerà sul da farsi. Il secondo aspetto è quello di aggiornare il libretto con il nome di chi guida la vostra auto, qualora per esempio un figlio o un amico che non vive nel vostro nucleo familiare, dovesse guidarla per molti mesi.

Il canone del libretto

Ed eccoci quindi giunti al fulcro del nostro articolo, cosa vuol dire che per tenere attivo il libretto di circolazione dobbiamo pagare un canone da 50€ all’anno? Ebbene, non è proprio così, nel senso che ogni volta che dovrete aggiornare dei dati, come per esempio il vostro indirizzo di residenza, la prima operazione da fare è quella di rivolgersi alla Motorizzazione e aggiornare le informazioni necessarie.

Questo aggiornamento si aggira attorno ai 50 euro, visto che dovrete pagare 13,50 euro per l’Aci, e 32 euro di bollo per metterlo in regola. Ovvio che se durante l’anno successivo non avrete nulla da segnalare, non avrete altro da versare, in caso contrario, è bene saperlo subito, ogni dettaglio che cambiate, andrà pagato.