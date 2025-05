“Mi stava quasi strozzando” | Conad, scoppia lo scandalo: apre il tonno e ci trova una sorpresa da film dell’orrore

Un nuovo richiamo alimentare per un tonno presente nella nota catena Conad, l’allarme è già stato diffuso.

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a sempre più casi di richiami alimentari che si stanno verificando nel nostro Paese. Il rischio principale è che molti di questi possono essere davvero dannosi per i consumatori.

Secondo una recente indagine condotta da Il FattoAlimentare una problema ormai molto frequente è la presenza di corpi estranei all’interno delle referenze.

Ad essere coinvolti in questo discorso sono anche i marchi più rinomati con l’accusa che alcuni dei loro alimenti non siano a norma.

E’ proprio nella nota Catena Conad che è avvenuto un ritiro immediato di un prodotto contenente all’interno qualcosa che nessuno poteva immaginare.

Ritiro immediato per un prodotto Conad

La comunicazione dei richiami alimentari si è intensificata, non solo in Italia, grazie alla creazione del portale online del Ministero della Salute, ma anche in Europa con la realizzazione del RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), ovvero il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi dell’Unione Europea. Tutto ciò ha permesso di condividere velocemente, tra tutti gli Stati membri dell’UE, informazioni su eventuali rischi rilevati in determinati alimenti

Queste scoperte sono state rese possibili anche grazie all’assiduo lavoro dei soggetti preposti ai controlli, che hanno portato a risultati significativi. Le conseguenze di una referenza non conforme alle linee di sicurezza, possono essere davvero pericolose.

Ecco cosa è stato ritrovato all’interno del tonno

Come riporta ilfattoalimentare.it, i supermercati Conad e il suo fornitore hanno richiamato, in via precauzionale, un lotto di filetti di tonno al naturale. Il motivo è stato riportato nell’avviso di richiamo ed è la possibile presenza di corpi estranei. Il prodotto in questione è venduto in vasetti di vetro da 200 grammi, con il numero di lotto L346G e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/2027. Anche il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo (aggiornamento del 28/04/2025).

L’azienda IASA Srl ha prodotto i filetti di tonno al naturale richiamati per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Nofilo 25, a Pellezzano, in provincia di Salerno (marchio di identificazione IT 145 CE). In via cautelativa, la catena raccomanda quindi di non consumare i filetti di tonno con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Conad di acquisto, dove si provvederà poi alla sostituzione con un altro prodotto a al rimborso.Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 72 richiami, per un totale di 254 prodotti.