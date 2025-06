Lo chiamano il PAESE dei CENTENARI | Qui il più giovane ha 104 anni e va in bici, la Toscana perde il primato

Viene chiamato il paese dei centenari, dove superare i 100 anni non è un fatto raro e attenzione non parliamo della Toscana.

L’eterna lotta alla ricerca della vita eterna è un chiodo fisso che da secoli ha sempre spinto l’essere umano a capire come arrivare a questo primato. Vivere il più a lungo possibile, questo è l’obiettivo degli studiosi, sperando forse un giorno di arrivare come Highlander, chi può dirlo.

Ovvio c’è sempre un quesito però che preoccupa molti e cioè il come ci arriviamo? Arrivare anche a 110 anni ma in condizioni disastrose. Magari chiusi in un RSA è veramente meglio che morire prima, però magari a casa propria, riuscendo ancora a godere dei piccoli momenti in famiglia?

Il dibattito in merito è ovviamente aperto, in quanto in rete ci sono svariati punti di vista a tal proposito. C’è da dire che gli studiosi sono molto interessati a particolari esseri umani o generazioni, dove la longevità era una caratteristica di famiglia, se così possiamo dire.

Per questo motivo non stupisce che le persone siano affascinate da quello che è stato definito come il paese dei centenari. Dove aver più di 100 anni è praticamente comune in questo luogo e no, non parliamo della Toscana, ma allora di dove?

Le regioni con la più alta presenza di centenari

Arrivare a 100 anni e più, in salute e circondati dall’affetto dei cari, è sicuramente un traguardo al quale aspirano in molti. Sono diverse le persone sparse in tutta Italia che hanno avuto o hanno ancora la fortuna di poter dire di aver vissuto un secolo Raccontando così aneddoti ed esperienze vissute che accrescono il bagaglio culturale di tutti noi. Anche perché è facile vivere ai giorni nostri, dove praticamente abbiamo tutto e siamo supportati dalla tecnologia, ma in quanti di voi potrebbero sopravvivere senza smartphone, televisione, forno, lavatrice, supermercati e così via?

A ogni modo, secondo quanto letto sul Quotidiano Nazionale, in base ai dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2024, i residenti in Italia che hanno raggiunto i 100 anni o più erano ben 22.500. Le regioni con un’ampia presenza di centenari sono la Liguria, il Molise e il Friuli-Venezia Giulia. Ovviamente anche in altre regioni sono presenti ma in numero ridotto, come per esempio in Toscana, la quale secondo quanto riportato da La Nazione, nel 2024 erano presenti ben 1519 centenari.

Il paese dei centenari

Dimostrato il fatto che anche in Toscana così come in molte altre regioni italiane la presenza dei centenari è comunque in aumento. C’è un luogo che è stato definito come il paese dei centenari, per la sua alta presenza di persone longeve tra le sue vie. Il paese in questione di trova in Sardegna, ed è un piccolo borgo che conta 1700 abitanti come riportano da inran.it. Ci troviamo a Perdasdefogu, dove conta ben 9 centenari. Per ben due volte questo piccolo borgo è stato inserito nel Guinness World Record. Il primo per la famiglia più longeva del pianeta e il secondo per il tasso di centenari più alto in assoluto rispetto al numero di abitanti.

Il simbolo del paese è sicuramente rappresentato dalla famiglia Melis, dove la compianta Consola aveva raggiunto ben 107 anni. Perfino la comunità scientifica ha condotto diversi studi per cercare di capire come sia possibile che in questo piccolo paese sono tanti coloro che arrivano a spegnere 100 candeline o più. Dai dati raccolti è emerso come il loro stile di vita e le abitudini potrebbe aver contato molto per quella generazione. Si passa dall’assenza di picchi elevati di stress come succede oggi giorno. Così come seguire la dieta mediterranea con un bicchiere di vino al giorno, che pare non mancare mai dalle loro tavole, come leggiamo da inran.it.