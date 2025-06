ULTIM’ORA – 4.000€ al mese per lavorare nel cinema | Non serve la laurea né l’esperienza, candidati subito

Ecco qual è il lavoro nel mondo del cinema che vi permetterà di guadagnare anche 4.000€ al mese, senza la necessità di una laurea o di esperienze particolari.

Trovare lavoro oggi giorno risulta essere abbastanza difficile, tant’è che sono molti i cittadini che si reinventano, quando hanno perso tutto quanto. Pensare che analizzando le richieste di lavoro, ci sono alcuni settori che sono saturi di personale e altri invece dove i datori di lavoro non riescono a trovare dipendenti.

I motivi per cui ci sono queste discrepanze sono molteplici, in quanto se da una parte è evidente che la mentalità della nuova generazione è cambiata rispetto al passato, dall’altra ci sono quelle condizioni economiche per nulla allettanti che caratterizzano determinati lavori.

Qualora foste in cerca di lavoro, sappiate che ci sono parecchie offerte dove la paga è buona e la richiesta è alta, come per esempio il camionista. Sono previsti in alcune regioni perfino dei corsi dove gratuitamente vi fanno prendere le patenti necessarie, pur di farvi iniziare a lavorare.

Se volete uscire dagli schemi comuni: influencer, calciatore e così via, sappiate che c’è un lavoro nel settore del cinema, che potrebbe farvi ottenere anche 4.000€ al mese, per il quale non vi serve neanche la laurea. Ecco di cosa parliamo.

Un lavoro fuori dagli schemi

Il lavoro di cui vi parliamo oggi, è uno di quelli che va oltre gli schemi, uno di quei nuovi lavori che nascono in base alla necessità della realtà attuale. L’universo del cinema poi ha visto molti ruoli inediti emergere, che molto spesso sono sconosciuti, proprio perché i cittadini quando pensano al cinema, immaginano solo: attori, registi, sceneggiatori, tecnici del suono o della luce e così via.

In realtà c’è una professione molto ricercata, la cui presenza entra in gioco la notte, quando la sala è vuota. Sicuramente vi verrà richiesto uno sforzo fisico, ma vi garantirà anche un’autonomia, una specializzazione e una buona retribuzione. Per qualcuno potrebbe essere un lavoro non adatto alla propria persona, per altri invece, sarebbe un sogno che si avvera, visto che viene svolto quando nei dintorni non c’è praticamente nessuno.

Un lavoro da svolgere al cinema

Ecco qual è il lavoro al cinema per cui la richiesta di personale è alta, grazie al quale potreste guadagnare anche 4.000 € al mese, per il quale non serve né la laurea né una particolare esperienza. Come rivelano da financecue.it, il ruolo in questione è riferito al tecnico di pulizia degli schermi cinematografici, una figura sempre più richiesta, soprattutto se specializzati in grandi schermi di grandi dimensioni, con quelli IMAX.

Non pensate che sia un lavoro banale, visto che per farlo avrete bisogno di una formazione specifica, nonché una buona prestanza fisica e una precisione estrema. Come riportato da AGS Real Estate, chi ha intrapreso questa carriera, soprattutto se svolge il lavoro di notte, è riuscito a portarsi un bel gruzzolo. Ricordatevi che per effettuare questo lavoro dovrete prendere la certificazione di cordista CQP livello 1, che si ottiene effettuando 175 ore di formazione. Che dire, siete interessati?