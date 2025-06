Il BORGO più INTERNAZIONALE della Toscana è questo | Si trova a due passi da Lucca, un vero incanto

In Toscana puoi trovare uno dei borghi considerati il più internazionale di tutti e è davvero un incanto. Ecco tutti i dettagli

L’Italia è ricca di borghi bellissimi, questi luoghi rappresentano l’anima più autentica del territorio. Si tratta di piccoli centri storici immersi in paesaggi mozzafiato dove il tempo sembra essersi fermato.

Ognuno di loro, è un posto caratterizzato da storia, tradizioni e cultura, dove ogni pietra racconta un passato millenario. Visitare un borgo vuol dire lasciare da parte il caos della città e vivere un ritmo più lento e genuino.

In Toscana in particolare, possibile trovare tantissimi borghi affascinanti, considerati tra i più belli del nostro Paese. Molti di questi conservano intatto il loro aspetto medievale o rinascimentale.

Pensiamo ad esempio a Montepulciano o San Gimignano. Ma oltre questi più noti, in questa meravigliosa Terra, c’è uno considerato il borgo più internazionale della Toscana e proprio per la sua estrema bellezza merita di essere visitato almeno una volta nella vita.

Uno borgo incantevole a pochi passi da Lucca

Scegliere di visitare i borghi vuol dire scoprire un’Italia fatta di dettagli, silenzi e incontri. In Toscana, questa esperienza assume un significato ancora più profondo. Può definirsi un vero viaggio tra colline, antiche colline e molto altro. I borghi toscani sono un patrimonio inestimabile, non solo per il loro valore storico e architettonico, ma per la cultura, le tradizioni e lo stile di vita che ancora oggi custodiscono.

Nel cuore della Versilia, in provincia di Lucca, è presente un borgo che è una rinomata cittadina d’arte di origine medievale, oggi diventato un importantissimo centro di attrazione turistica per visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Dagli appassionati dell’arte alle famiglie, dai vip ai turisti italiani e stranieri che prendono d’assolto questo borgo durante tutto l’anno. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Ecco perchè è considerato il più internazionale della Toscana

E’ la splendida Pietrasanta, uno dei borghi più internazionali della Toscana. Le sue stradine sono ricche di gallerie d’arte, di opere di importanti artisti di fama mondiale, di boutique e negozi alla moda, di ristoranti particolari, nonchè di vinerie e locali famosi per il loro stile unico, che rendono Pietrasanta davvero unica nel suo genere. Situato ad un passo da Forte dei Marmi, da Viareggio e dalle spiagge della Versilia, in posizione strategica tra Pisa, Lucca, Firenze e le Cinque Terre, Pietrasanta è soprannominata “La Piccola Atene”, in quanto la sua storia è molto legata all’arte, sin da quando – nel XV secolo – Michelangelo vi soggiornava con i suoi allievi per lavorare il famoso marmo bianco proveniente dalle vicine cave.

Da quel momento in poi la popolarità di Pietrasanta come centro di interesse internazionale per l’arte e per la scultura è cresciuta notevolmente. Essa è infatti luogo di grandissimo interesse e di ritrovo di molti amanti dell’arte e della scultura, patria di personaggi illustri come Giosuè Carducci nonché cittadina d’elezione per artisti importanti quali Igor Mitoraj, Jean Michel Folon, Fernando Botero, Pietro Cascella, Arnaldo Pomodoro, Joan Mirò, che hanno donato loro opere alla città. Girando per le vie del centro, ad ogni angolo si possono ammirare opere di rinomati scultori di fama internazionale. E’ per questo che Pietrasanta si merita pienamente l’appellativo di città degli artisti. Per tutti questi motivi, Pietrasanta è indubbiamente un’esperienza da non perdersi.