A 2 km da Firenze sorge una PICCOLA AMERICA che in pochi conoscevano | Sembra di essere sul set di Grease con Travolta

A poca distanza da Firenze si trova una città considerata la Piccola America, pur essendo poco conosciuta è davvero bellissima.

Situata a breve distanza dal centro storico di Firenze, immerse tra le colline toscane, si trova una località ancora poco conosciuta ma che è una vera e propria “piccola America”.

Sembra essere proprio uscita da un film di Hollywood tanto che chiunque la visiti ha l’impressione di essere sul set di Greese con John Travolta.

Un vero e proprio angolo, tanto nascosto quanto affascinante, in cui l’America prende vita grazie all’insegne, all’arredamento e a tutti i dettagli curati attentamente.

Molti visitatori scoprono questo luogo per caso, e ne rimangono affascinati. Oltre ad essere un’ambientazione scenografica, è un piccolo mondo animato da persone vere, appassionate, che si impegnano ogni giorno a mantenere vive una cultura lontana.

Un luogo meraviglioso vicino Firenze da non perdersi

Se ti trovi in prossimità di Firenze e hai voglia di visitare qualcosa di unico e originale, vale la pena spostarti a pochi chilometri. Spesso non serve andare lontano per visitare l’America. Parliamo di un luogo che confina a nord con Signa e Campi Bisenzio; ad est nord-est con Firenze; ad est con Impruneta; a sud sud-est con San Casciano; a sud sud – ovest con Montespertoli; ad ovest con Lastra a Signa. Questo territorio si estende dal fiume Arno, a nord, fino alla valle del fiume Pesa che ne stabilisce il confine a sud ovest.

Nella pianura si concentra quasi totalmente lo sviluppo edilizio e residenziale che si estende sino ad interessare l’intera fascia pianeggiante fino a Lastra a Signa. I rimanenti due terzi del territorio, sono a carattere collinare e costituiscono lo spartiacque ad est e ad ovest tra i versanti dell’Arno e della Pesa. Questa parte del territorio ha conservato quasi intatto il suo equilibrio ambientale ed il suo aspetto tradizionale fatto di insediamenti, coloniche, ville, fattorie e piccoli borghi quali San Martino alla Palma, San Vincenzo e San Michele a Torri. Inoltre parliamo di un luogo che ha una lunga tradizione legata alla sperimentazione culturale e teatrale, ed è attenta ai nuovi linguaggi espressivi. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Una piccola America a pochi Km da Firenze

E’ uno dei comuni più popolati dell’aera fiorentina, stiamo parlando di Scandicci. E’ un questo luogo che oltre le principali attrazioni come il Castello dell’Acciaiolo, la chiesa di Sant’Andrea e la Badia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, si trova un luogo considerato una piccola America.

Si tratta di Ip Firenze un pub sportivo americano, completamente arredato in stile americano in cui una volta entrati si avrà subito la sensazione di sentirsi negli U.S.A. Quindi se hai voglia di trascorrere una serata diversa e visitare un posto originale questo è l’ideale!