“Staremo 2 anni e mezzo senza Papa” | Conclave cancellato per la prima volta nella storia: mazzata incredibile per i fedeli

Cosa vuol dire che ci vorranno più di due anni di Conclave prima di trovare il nuovo Papa? Facciamo chiarezza.

La morte di Papa Francesco ha sconvolto i fedeli, i quali ormai provavano molto affetto e considerazione per il Pontefice venuto a mancare il 21 aprile 2025, per un ictus celebrale, dopo essere riuscito a presenziare alla messa della Pasqua del giorno prima.

Il suo funerale ha raccolto moltissimi fedeli e personaggi famosi, sia del mondo dello spettacolo che della politica, proclamando anche il lutto cittadino nel nostro Paese. Una volta salutato il “Papa della gente”, sono iniziate a trapelare le prime informazioni in merito al Conclave.

Una notizia però ha lasciato la rete senza parole, cosa vuol dire che ci vorranno più di due anni prima di trovare il nuovo Papa da parte del Conclave? Sarà veramente così lungo? Facciamo chiarezza.

Quando inizierà il Conclave

Saranno 133 i cardinali elettori che il Conclave con partenza il 7 maggio, dovrà esaminare per poi decidere quale sarà il prossimo Papa. Dopo la rinuncia per problemi di salute da due porporati, il quorum sarà raggiunto a 89 voti, fino a quattro possibili votazioni al giorno, come possiamo leggere su rainews.it. Per capire se le votazioni avranno raggiunto il quorum, i cittadini potranno vedere le classiche fumate nere, in assenza di accordo e quella bianca nel momento in cui la famosa frase “Habemus Papa”, sarà recitata al microfono della Cappella Sistina.

Sono molte le voci che stanno girando in questi giorni sul possibile nuovo Pontefice e sull’andamento che potrebbe prendere la Chiesa nei prossimi mesi. C’è chi parla di proseguire il lavoro di Francesco e chi invece di riorganizzare tutto quanto. Molti sostengono che queste votazioni si svolgeranno in pochi giorni e allora perché in rete circola la voce che la tempistica potrebbe addirittura superare i due anni?

Una votazione lunga oltre due anni

In merito alle informazioni lette nel paragrafo precedente, come mai in rete circola la voce che ci vorrebbero oltre due anni per nominare il nuovo Papa attraverso il Conclave? Questa informazione in realtà è semplicemente un fatto storico ripreso da un post su X di Ultimora.net, dove è possibile leggere: “Ci fu un conclave, nel Medioevo, che durò 2 anni e mezzo”. È successo in passato, ma non vuol dire che potrebbe succedere anche adesso, visto che comunque l’intenzione del nuovo Conclave è quello di ridurre i giorni il più possibile.

Secondo le parole rilasciate dal cardinale Rosa Chavez, riportate da TgCom24: “Durerà massimo 3 giorni, tutti già con la lista”. A prescindere da quanto tempo ci vorrà per vedere quella fumata bianca, a rilasciare la propria opinione in merito al lavoro che dovrà svolgere il nuovo eletto, sono stati alcuni cardinali, come per esempio Jean-Paul Vesco che ha dichiarato: “Avremo un uomo del consenso, la Chiesa ha bisogno di pace” proseguendo: “Colui che sarà eletto dovrà conciliare il bisogno di unità e guidare un popolo di Dio che vuole procedere nella direzione di Francesco”.