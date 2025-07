STOP al rinnovo della PATENTE | Chi rientra in questi anni, lascia il documento a casa: al circolo ci andrà in bici

Come mai si parla di Stop al rinnovo della patente se si rientra in questi anni? Facciamo chiarezza.

Quando si prende la patente di guida, che sia per l’auto o la moto, il cittadino si sente finalmente indipendente e libero di spostarsi dove vuole, senza più il bisogno di ricevere passaggi dai familiari o dagli amici oppure prendere i mezzi pubblici o il taxi.

Ovviamente avere un mezzo proprio implica diversi aspetti da tenere in considerazione, come per esempio il pagamento dell’assicurazione, del bollo, delle spese ordinarie dal meccanico e da quelle straordinari, fare carburante e così via.

Per non parlare delle grandi responsabilità che bisogna tenere quando si guida per la propria e l’altrui sicurezza. Oltre al rispetto del Codice della Strada, le cui norme sono fondamentali per cercare di scongiurare il più possibile un aumento di quella percentuale mostruosa in merito alle morti su strade.

A prescindere da tutto però, c’è un unico fattore che purtroppo sfuggirà sempre dal vostro controllo e cioè il passare del tempo. Ecco perché se rientrate in questi anni potreste ricevere uno stop al rinnovo della patente e vi spieghiamo anche il perché.

Come funziona il rinnovo della patente

Soffermiamoci sul rinnovo della patente B, quindi per guidare l’auto, essendo una di quelle maggiormente utilizzate. In questo caso ci sono specifiche regole da seguire una volta ottenuta. Fino al compimento dei 50 anno, il rinnovo della patente dovrà avvenire ogni 10 anni, presentandosi alla sede competente dove il medico addetto vi sottoporrà a una visita specifica per appurare che abbiate ancora i requisiti fisici, mentali e psicologici per poter guidare.

In seguito, tra i 50 e i 70 anni, la patente vi sarà rinnovata ogni 5 anni, poi ogni 3 anni, tra i 70 e gli 80 anni e infine ogni 2 anni dopo gli 80 anni. Come vedete, in Italia non si parla di uno stop specifico al raggiungimento di una specifica età, ma si tratta più che altro di soddisfare sempre i requisiti richiesti dallo specialista durante la visita medica. Quindi di cosa parliamo precisamente?

Stop al rinnovo patente in questo caso

Analizzati gli anni e i relativi rinnovi quando si parla di patente B, come mai si parla di stop al rinnovo se avete raggiunto questa età? Come riportato da mobilitasostenibile.it, non si parla di uno stop relativo a una precisa età, bensì a controlli sempre più rigidi dai 70 anni in poi. Ogni volta che il medico accetta un rinnovo, si prende una grande responsabilità, motivo per cui, gli accertamenti risultano essere sempre molto più stringenti da questa età in poi, soprattutto in presenza di alcune patologie.

Capita spesso che anche se un cittadino si senta ancora in forza di guidare, possa ricevere un “no” al rinnovo, in quanto non presenti tutti i requisiti richiesti dal medico. Molti hanno fatto ricorso, ma se tale decisione è motivata da problemi di salute specifici, raramente si potrà vincere. Per questo motivo, dopo una certa età fareste meglio a pensare anche a un piano B per potervi spostare, qualora la visita dovesse andare male.