Prodotto ESTIVO RITIRATO: possibile contaminazione da Listeria | Il Ministero ha lanciato subito l’allarme

Ecco qual è il prodotto estivo per eccellenza che è stato ritirato per possibile contaminazione da Listeria, per cui il Ministero ha lasciato subito l’allarme.

In estate siamo sempre più tentati ad acquistare cibo freddo e soprattutto già pronto, in modo da poterlo consumare velocemente a casa, senza necessità di cucinare, che con questo caldo fa passare la voglia.

Siamo sempre convinti che gli alimenti che acquistiamo al supermercato, al discount, al mercato, in gastronomia e così via, siano super controllati e che quindi possiamo stare tranquilli al 100%.

Diciamo che nel paese dell’utopia dovrebbe essere così e diciamocelo qui in Italia i controlli in materia sono sempre molto serrati. Tant’è che il Ministero della Salute è sempre molto vigile a riguardo con le varie norme messe in atto.

Ma purtroppo qualcosa ogni tanto “scappa”. Pare essere inevitabile, motivo per cui sorprende ma neanche più di tanto questa allerta per possibile contaminazione di Listeria in uno dei prodotti più amati e spesso consumati in estate. Ecco di cosa parliamo.

L’importanza di restare informati

Come dicevamo, per quanto ogni genere di alimento dovrebbe essere controllato e tutelato. Purtroppo capita che alcuni cibi subiscano problemi durante lo stoccaggio, il confezionamento o direttamente durante la preparazione, motivo per cui consentono la prolificazione di germi e batteri. Ci teniamo a precisare che sono molti gli alimenti che sono controllati dall’inizio alla fine e che non presentano irregolarità.

Purtroppo, anche se non dovrebbe succedere, l’imprevisto capita. Per questo motivo dovreste visionare spesso le news pubblicate per esempio sul sito del Ministero della Salute, oppure quelle rilasciate dai vari negozi che hanno venduto la merce. Infine da siti appositi che si occupano di informare i cittadini portando alla loro attenzione i vari richiami, come per esempio, Il fatto alimentare.

Non consumate questo alimento

Qual è quindi il prodotto estivo che è stato ritirato dal commercio per possibile contaminazione da Listeria, con un comunicato rilasciato dal Ministero? Ebbene, come riportano da royalfarm.it, il Ministero della Salute e la catena di supermercati Migross hanno informato i cittadini di aver richiamato in via precauzionale i tramezzini farciti con prosciutto Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese del marchio Ibis, per possibili tracce di Listeria monocytogenes.

I tramezzini in questione presentano il numero di lotto L.163, con data di scadenza 17/07/2025 e sono venduti in confezioni da 170 grammi. Per tale motivo il consiglio per i clienti è quello di non consumare il prodotto con il numero di lotto sopra indicato. Anche di riportarlo nel punto vendita dov’è stato acquistato. In caso aveste letto questo richiamo in ritardo, consultate il vostro medico curante. Visto che sappiamo tutti benissimo che questo batterio potrebbe portare a febbre, nausea, dolori muscolari, diarrea e altre complicazioni più gravi.