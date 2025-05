Ultim’ora: ecco il divieto di lasciare i tuoi animali da soli in casa | Vale pure per i pesci rossi: sanzione immediata

Hai sempre lasciato il tuo animale da solo in casa? Presta attenzione, da oggi rischi grosso.

Lasciare i propri animali da soli in casa è una pratica molto diffusa, che si tratti di una breve commissione o di una giornata di lavoro.

Chi possiede un animale sa bene, purtroppo, che non è sempre possibile godere a pieno della loro compagnia. Molto spesso i continui impegni quotidiani costringono a lasciare gli animali da soli, seppur a malincuore.

Si tratta di un comportamento oramai abituale. Ma siamo sicuri che sia lecito? Contrariamente a quanto si pensi abbandonare il proprio animale non vuol dire solo lasciarlo sul ciglio di una strada.

Per questo motivo è molto importante sapere quando è possibile lasciare l’animale da solo per non rischiare di finire nei guai.

Animali, lasciarli soli in casa è reato?

Sempre più frequentemente sentiamo casi di abbandono degli animali, specialmente nel periodo estivo. Questa rappresenta una piaga sia culturale e poi sociale. Gli animali abbandonati oltre ad essere una forma disgustosa di crudeltà, spesso sottendono un comportamento deviato. Gli animali creano delle relazioni affettive verso gli uomini e un’interruzione brusca genera in loro una disperazione simile a quella umana. Dal punto di vista penale poi, è bene ricordare che l’Art. 727 del Codice Penale – (Abbandono di animali) prevede: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.”

Nel caso invece di animali domestici lasciati soli nell’abitazione le cose possono cambiare ma richiedono comunque degli accorgimenti. Ad esempio un gatto può restare da solo a casa per 8-10 ore in una giornata senza particolari problemi, purchè non diventi un’abitudine giornaliera. Se invece si sceglie di stare via per un periodo di tempo più lungo oppure si prende l’abitudine di lasciare soli gli animali più giorni esistono delle accortezze che vanno prese per preservare il loro benessere. Sicuramente alcuni animali sono più portati a tollerare bene la solitudine, mentre altri soffrono maggiormente l’assenza del loro umano, magari perché anziani o bisognosi di attenzioni.

Cosa si rischia a lasciare solo l’animale

Prendendo come riferimento specifico i gatti, a differenza dei cani, la maggior parte dei gatti è capace di restare anche diverse ore in solitudine senza particolari problemi perché sono animali crepuscolari. Tuttavia, quando si parla di assenze più lunghe, come un intero weekend o una breve vacanza, la situazione si fa più delicata: un’assenza di 2-3 giorni al massimo può essere tollerata, ma non da tutti.

Anche il gatto più indipendente può sentire la mancanza dell’interazione, e se questa manca la sua qualità della vita ne risente in maniera sostanziale. Questo però non vale solo il gatto ma in generale per tutti i tipi di animali. Anche gli amati pesciolini rossi per esempio, se lasciati troppo tempo soli possono dar luogo a una sorta di sanzione morale da parte dei moralisti. Nessun animale, riesce a sopportare troppo a lungo l’assenza del suo padrone.