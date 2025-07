6 posti bucolici dove mangiare nel cuore della TOSCANA | Scelta azzeccata per le sere di luglio, aria fresca e zero zanzare

Ecco quali sono 6 posti bucolici nel cuore della Toscana dove poter mangiare in queste sere estive.

Quando arriva l’estate, grazie al bel tempo e alle temperature più o meno alte che permettono di poter mangiare all’aperto, sono molti che cercano luoghi dove ritrovarsi a pranzo o a cena, che sia per una serata tra amici, per una vacanza completa o semplicemente per un week end.

Ovviamente non basta scegliere un posto a caso, in quanto bisognerebbe fare una ricerca tra i posti più gettonati, ma a prescindere dal ristorante scelto, ovviamente ci sono alcune cose che non dovreste mai lasciare a casa.

Sicuramente il repellente per le zanzare bisognerebbe averlo sempre in borsa, soprattutto se mangiate all’aperto, seguito da un ventaglio, che potrebbe farvi sembrare poco chic (anche se Karl Lagerfeld potrebbe avere qualcosa da ridire), ma con i picchi estivi è un rimedio necessario e infine una giacca leggera, per quando la temperatura fa le bizze, soprattutto alla sera.

A prescindere da tutto, se questa estate volete mangiare nel cuore della Toscana con tutta la meraviglia che ne consegue, allora potreste recarvi in uno di questi 6 posti bucolici, dove potrete rilassarvi in questo periodo di vacanze.

I piatti tipici della Toscana

Quando si va in vacanza in Toscana, non si cercano soltanto le mete più gettonate da visitare, come per esempio: Firenze, Lucca, Siena, Pisa e così via, la cui storia e panorami mozzafiato vi lasceranno senza parole, incluse le loro spiagge e acque cristalline, ma c’è anche un altro dettaglio che si inserisce spesso nell’itinerario.

Parliamo dei ristoranti migliori dove assaggiare i piatti tipici, come per esempio: la fiorentina, la pappa al pomodoro, la ribollita, il caciucco, la panzanella, i cantucci con il vin santo e così via. Ricordiamo infatti che l’Italia non è famosa “soltanto” per le città storiche, per i monumenti e per il panorama, ma anche per l’arte gastronomica, per la quale, con molti di questi piatti, siamo famosi in tutto il mondo. Per questo motivo seguire i consigli di chi vive in città o di chi c’è già stato in vacanza prima di voi, potrebbe essere una carta vincente, in quanto vi darebbero un punto di vista sicuramente più personale, rispetto che a un elenco di luoghi trovabili in rete.

I 6 posti bucolici da provare

A conferma di quanto affermato nel paragrafo precedente, ecco quali sono i 6 posti bucolici toscani dove potreste andare, secondo il punto di vista di marzi_olly e della sua recensione su Instagram. Vicino Firenze quindi potreste andare a:

Blommig Gården di Violetta (FI);

Cantina Dainelli (Cerreto Guidi, FI);

Chiosco ai Renai (Castelfiorentino, Fi);

Tenute Poggio di Bobi (Lamporecchio, PT);

Enoteca Il Quartino di Marchesi Frescobaldi (Pelago, FI);

Eden Flower Bistrot (FI).

Vi riportiamo il post social in modo che possiate visionare in autonomia le parole riportate dall’influencer e decidere se e dove andare a pranzare o cenare.