Nutella, tutto sparito dagli scaffali | Scatta il panico nei supermercati, ora devi comprare la sottomarca

Veramente la Nutella è sparita dagli scaffali, motivo per cui i cittadini dovranno comprare le varie alternative? Facciamo chiarezza.

Senza togliere nulla agli altri produttori di cioccolato, in quanto sono molteplici le leccornie presenti in commercio che farebbero venire l’acquolina perfino all’esperto Willy Wonka, ma il marchio Ferrero è entrato nel cuore degli italiani da decenni.

In realtà nel cuore di tutto il mondo, visto che prodotti come la Nutella per esempio viene usata ovunque, o meglio spalmata. Proprio per questa enorme fama che la circonda, la nota azienda di Alba, fa sempre le cose a rigor di logica, per fare in modo di soddisfare i suoi clienti fedeli.

Tant’è che tra i vari prodotti che amiamo, dai piani alti della Ferrero, hanno voluto pensare anche agli intolleranti al lattosio, ai vegani e ai celiaci, creando una Nutella alternativa, che dai pareri che emergono in rete, pare essere molto simile alla versione classica.

Eppure un recente annuncio sta facendo preoccupare la rete, in quanto si è sparsa la voce che la Nutella potrebbe essere sparita dagli scaffali e che i cittadini non la troverebbero più nel supermercato. Ma sarà veramente così?

La politica della Ferrero per l’estate

La Ferrero ha una certa fama in tutto il mondo, in quanto i suoi prodotti sono i primi che i turisti acquistano appena vengono in Italia. Per non parlare di noi italiani che tendenzialmente almeno un prodotto del famoso marchio, in casa ce l’abbiamo sempre (e spesso più di uno). I prodotti più amati sono molteplici in quanto passiamo dai cioccolatini, alla Nutella, ai biscotti, arrivando perfino al gelato. Ovviamente sappiamo benissimo che la nota azienda di Alba ha una politica molto ferrea per la conservazione e la distribuzione dei suoi prodotti, tant’è che in estate preferisce ritirare alcuni prodotti dal commercio, piuttosto che comprometterne la freschezza e la qualità durante le temperature eccessive estive.

A dirci addio in estate sono i cioccolatini, come per esempio i Ferrero Rocher, i Pocket Coffee e i Mon Chèri. La Nutella invece non viene ritirata mai dal commercio. Visto che mantiene la sua bontà essendo conservata nei barattoli e allora perché si parla di questa mancanza?

La decisione di ritiro dal commercio

In base a quanto dichiarato nel paragrafo precedente, come mai si parla in rete dell’assenza della Nutella dagli scaffali dei supermercati? Come riportano da inran.it, non è la Nutella a essere stata ritirata dagli scaffali, bensì il gelato Nutella Ice Cream Pot, per un errore nell’etichetta. Non è la prima volta che accade, in quanto nel 2024 ci fu il medesimo problema. Quindi alcuni lotti sono stati richiamati per la mancanza della lista degli ingredienti tradotti in italiano. Questa mancanza potrebbe diventare particolarmente rischiosa per i cittadini italiani. In quanto non capendo quali ingredienti ci sono, non possono verificare la presenza degli stessi, diventando pericoloso per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari.

Come riportato dal Ministero della Salute, i lotti in questione sono: L354E32A00, scadenza: 12 giugno 2026; L355E32B00 e L355E32C00, scadenza: 13 giugno 2026; L356E32B00, L356E32C00, L356E32D00, scadenza: 14 giugno 2026; L357E32A00 e L357E32B00, scadenza: 15 giugno 2026; L0074K32A000 e L007K32B00, scadenza: 1° luglio 2026 e L008K32A00, scadenza: 2 luglio 2026. Se avete acquistato uno di questi prodotti, vi conviene non consumarli come indicato e riportarli al negozio, per evitare problemi vari. La Ferrero dal canto suo, come da normativa, ha rispettato tutte le procedure di trasparenza e sicurezza. Informando immediatamente i cittadini del problema, da adesso in poi sta a voi controllare, prima di affondare il cucchiaino nel barattolo e per quanto è buono, sappiamo benissimo quanto sia difficile resistere.