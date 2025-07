Olio di palma, era il cattivo dei film e ora è l’eroe | Queste proprietà segrete non te le hanno mai dette, ti salvano la vita

Come mai è cambiato il modo di vedere l’olio di palma? Le proprietà segrete di questo olio in pochi le conoscono.

L’olio di palma ha vissuto sulle montagne russe per decenni, in quanto in passato, era presente praticamente ovunque e in pochi alla fine sapevano di mangiarlo.

Poi da recenti indagini, gli esperti hanno iniziato a bandirlo dalle nostre tavole, sostituendo questo ingrediente con altri. Infatti nelle vari confezioni, non era raro leggere la nota “olio di palma free”.

Ma perché queste critiche? Principalmente il motivo è legato alla composizione, essendo questo olio un grasso vegetale naturale, composto da grassi saturi.

Il problema comunque riguarda principalmente le quantità e la frequenza di utilizzo, per questo motivo adesso c’è una nuova svolta, dove l’olio di palma starebbe conquistando nuovamente terreno.

Cosa dice la scienza sull’olio di palma

Quando si parla di olio di palma, si apre un acceso dibattito in rete, con chi è pro e chi è contro. Nel mezzo di queste polemiche però, arriva la Scienza, la quale lo sappiamo rilascia le informazioni in maniera chiara, ufficiale e soprattutto reale. Per questo l’Istituto Superiore della Sanità ha rivelato che questo olio non presenta rischi superiore, rispetto ai suoi simili e che il pericolo dei grassi saturi è dato dall’eccesso di consuma e non per la presenza di singoli ingredienti dannosi.

Inoltre, come possiamo leggere da energycue.it, se consumato in quantità moderate e soprattutto quando non viene sottoposto a temperature eccessive, questo olio potrebbe svolgere anche un ruolo utile nella dieta. Ecco che cos’è emerso.

Olio di palma: da villain a supereroe

Come mai l’olio di palma è passato dall’essere il cattivo della storia a un eroe per la nostra dieta? Allora come riportano da energycue.it, è opportuno fare una precisazione nel senso che questo olio, come dicevamo appunto, se consumato in grandi quantità e con frequenza costante, potrebbe portare le medesime conseguenze del consumo eccessivo di grassi saturi.

Come ricorda Humanitas-care, questo olio contiene anche grassi monoinsaturi, vitamina E, beta-carotene e sostanze antiossidanti naturali che possono contribuire a combattere la carenza di vitamina A. Per questo alcuni nutrizionisti dopo varie considerazioni avrebbero riconsiderato il ruolo dell’olio di palma, in quanto se il suo consumo avviene a crudo e in modo controllato potrebbe integrarsi tranquillamente in una dieta mediterranea, ricca di varietà e ben bilanciata. A ogni modo, prima di utilizzarlo chiedete consiglio al vostro medico curante ed eventualmente al vostro nutrizionista se siete seguiti anche da un esperto dell’alimentazione.