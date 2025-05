Auto più vendute in Toscana | NON crederai a cosa c’è in cima alla lista, manco tuo nonno se lo aspettava

Qual è l’auto più venduta in Toscana? Non immaginerai mai quale si trova in cima alla lista. Da non crederci.

Il mercato delle auto in Toscana, ha dimostrato quanto comprare un’automobile sia il frutto di una serie di scelte pratiche e ponderate.

Un esempio pratico è una delle auto maggiormente acquistate dai toscani. Combina risparmio, affidabilità e compattezza. Praticamente strizza l’occhio sia alla comodità che al portafogli.

Nessuno però si aspettava che fosse proprio lei la regina del mercato. Tuttavia ciò dimostra che a distanza di anni dalla sua nascita, resta un’instancabile compagna di strada.

È un’icona, ma si stenta a credere che sia la più amata dai toscani. Il mercato propone continuamente tantissimi modelli, anche più recenti.

Regina non solo della Toscana, ma di tutto il Centro Italia

L’auto in questione non ha trionfato solamente in Toscana, ma in tutto il Centro Italia, come indica “gonews.it”, sebbene in alcune regioni la preferenza vada su altre automobili.

Nelle Marche è per esempio seconda, battuta da Volkswagen. Nel Lazio è invece terza, dopo la smart fortwo, molto gettonata nella regione e la Fiat 500. Non c’è quindi che dire, tutti adorano quest’automobile.

La più amata da anni

Tutto questo non fa che rendere l’automobile in questione, la più amata del Centro Italia e della Toscana, considerando le tantissime vendite che ha registrato nel 2021.

È però il caso di dire che oltre a essere la regina del mercato, continua a far battere il cuore degli automobilisti, considerando che è sul mercato da anni. Non serve infatti presentarla perchè la Fiat Panda la conoscono tutti. È un’instancabile compagna di strada e una macchina tanto comoda quanto economica. È probabilmente per questo che tantissime persone continuano a prediligerla a distanza di anni.