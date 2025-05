Lo chiamano il BORGO DELLA FIABA ed è un’eccellenza toscana nel mondo | Ci porti i tuoi figli e vorranno tornarci sempre

Borgo in Toscana - Fonte Instagram - LaGazzettadelserchio.it

In Toscana puoi trovare un borgo da favola che ti farà tornare bambino, la sua visita sarà un’esperienza davvero unica!

Se come meta per le vacanze hai scelto la Toscana, non puoi assolutamente perderti i suoi bellissimi borghi storici. In particolare quelli toscani, sono una delle bellezze più apprezzate da tutti i visitatori.

In questa meravigliosa regione, ce ne sono tantissimi, da nord a sud e da est a ovest: in cima a dolci colline coltivate a ulivi e vigneti, in mezzo a valli e campi di grano, ai piedi di verdi montagne o lungo tratti costieri di una bellezza mozzafiato.

L‘immagine comune un pò a tutti questi borghi è quella della città murata che conserva immutato il suo aspetto medievale e dove il tempo sembra essersi fermato.

Ad esempio, qui si può trovare un borgo alquanto suggestivo in cui sembrerà di rivivere una vera e propria favola. Il luogo perfetto per grandi e piccini.

Torna bambino in questo splendido borgo

Se da sempre desideri ritrovare la magia e la bellezza delle fiabe della tua infanzia, non ti servirà andare molto lontano. In Toscana infatti c’è un borgo da fiaba in cui tutti i tuoi sogni diventano realtà.

Parliamo di un borgo incantato, abbracciato dai paesaggi mozzafiato, in grado di catturare il cuore di chiunque lo visiti. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Lasciati avvolgere dalla sua magia

Probabilmente anche tu da piccolo avrai sognato con le mitiche avventure di Pinocchio, il burattino più famoso al mondo. Oggi però puoi riviverle in un borgo nascosto della Toscana. Come riporta blitzquotidiano.it, si tratta del borgo di Collodi. È il luogo dove è nato Carlo Lorenzini, meglio conosciuto come Carlo Collodi, l’autore intramontabile di Pinocchio. Esplorare questo borgo significa immergersi nel mondo incantato che ha ispirato le pagine delle nostre fiabe preferite. Le strade acciottolate di Collodi trapelano di storia e fantasia.

Le meraviglie di Collodi sono visibili ad ogni angolo. Qui puoi trovare la Casa delle Farfalle, una serra di cristallo dove più di 1000 specie di farfalle danzano tra le piante. Lasciati affascinare poi dalla maestosità di Villa Garzoni e dei suoi giardini all’italiana, una dimora storica che domina il borgo sottostante. Ammira le antiche chiese come quella di San Bartolomeo, immergiti nella storia che permea ogni pietra del borgo. Ma il cuore pulsante di Collodi è il Parco di Pinocchio, un’attrazione unica nel suo genere interamente dedicata al burattino di legno. Qui, tra giostre, laboratori creativi e spettacoli teatrali, rivivrai la magia della storia di Pinocchio come mai prima d’ora. È un viaggio indimenticabile nel mondo delle fiabe che renderà felici sia i bambini che gli adulti.