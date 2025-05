Hanno trovato un TESORO alle porte di Pisa | C’è chi vuole accaparrarsi fino all’ultima moneta, fiumi di persone in coda

Cosa vuol dire che hanno trovato un tesoro alle porte di Pisa che sta portando le persone a fare la coda pur di portarselo a casa? Facciamo chiarezza in merito.

Quando sentiamo parlare di tesori misteriosi ritrovati, si pensa subito a film e cartoni animati che parlavano di pirati e di pionieri che partivano alla ricerca di “nuovi mondi” e nuove ricchezze da scoprire.

Arrivando anche al simpatico fantasmino Casper, che giocando con la sua amica Cat, rivelava: “Bucanieri e dobloni d’oro Whipstaff nasconde un gran tesoro” e chi è cresciuto negli anni 90 sa benissimo di cosa stiamo parlando.

Per questo motivo non solo le nuove generazioni, ma tutti coloro che nei loro sogni da bambini vivevano straordinarie avventure in luoghi lontani, saranno entusiasti nel conoscere quel tesoro ritrovato alle porte di Pisa. Molti sono in coda pur di accaparrarselo, ma cerchiamo di capire nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Una regina ricca e influente

Prima di capire esattamente di quale tesoro stiamo parlando, dobbiamo fare un passo indietro lungo secoli per riuscire a capire il fulcro del nostro articolo. Gli antichi egizi pur essendo vissuti più di 2000 anni fa, affascinano ancora oggi come il primo giorno, in quanto la loro civiltà è ancora avvolta nel mistero. Gli archeologi per ogni scoperta che fanno, si avvicinano un passetto alla volta a quel mondo criptico fatto di ricchezza, sia culturale che economico. In merito alle figure femminili di quell’epoca che hanno gestito il potere, non possiamo sicuramente non nominare: Hatshepsut, Nefertiti e Cleopatra VII, tra le tante. Tra di loro, ce n’è una meno conosciuta ma sicuramente non seconda a nessuna di loro per ricchezza, potere e influenza, parliamo della regina Ahhotep.

Si parla di una regina guerriera, visto l’arsenale trovato, composto da: spade, pugnali, asce e così via, come possiamo leggere sul sito del National Geographic Italia. Attorno ad essa però un mistero che non è stato ancora risolto da 166 anni, dopo la scoperta del suo tesoro avvenuto nel 1859, per il quale manca il corpo della regina. Sconosciuta anche l’ubicazione della stessa tomba e: “la storia della scoperta del suo sarcofago sigillato è tanto affascinante quanto ammantata di misteri e incongruenze. In una sorta di giallo archeologico, i protagonisti non si trovano dove dovrebbero essere e i pezzi mancanti del puzzle rendono ancora difficile una soluzione…”, come letto sul noto sito.

Un tesoro alle porte di Pisa

Dopo il preambolo del paragrafo precedente, in molti si saranno chiesti, ma perché vi abbiamo parlato della regina Ahhotep? E soprattutto, di quale tesoro parliamo alle porte di Pisa che starebbe facendo fare la fila ai cittadini per poterselo “accaparrare”? Ebbene, bisogna fare chiarezza, in quanto, il 14 maggio a Pisa, verrà presentato il libro: “Il tesoro perduto della regina Ahhotep” (Carocci) di Gianluca Miniaci, come riportano sul Pisa Today.

Il libro verte proprio sul ritrovamento di quel tesoro ricco e misterioso appartenuto alla regina Ahhotep ed è per questo che gli appassionati del genere non vedono l’ora di accaparrarsi il libro, magari riuscendo a farselo firmare anche dall’autore stesso, il quale tra le sue pagine, vi farà fare un viaggio nella XVII dinastia con il suo romanzo. E poi chi legge un libro è già la persona più ricca del mondo, non credete?