“Hai sbagliato numero” | È la truffa più insidiosa di Maggio, parte con una chat “gentile” e finisce con il furto di soldi e dati

Stai in guardia da questi tipi di truffe. Partendo da un messaggio gentile finiscono per rubarti i soldi e i dati. In tanti ci cascano.

Può capitare a chiunque di ricevere un messaggio di un numero sconosciuto. È qualcosa di comune, così come lo è rispondere con gentilezza e chiarire la situazione equivoca.

Quante volte ci è successo. Di ricevere un messaggio o anche una chiamata di qualcuno che semplicemente aveva sbagliato numero.

Tuttavia adesso bisogna fare molta attenzione a rispondere a questi messaggi apparentemente innocui. Apparentemente, perchè a volte non lo sono affatto.

Possono nascondere delle truffe, che in un attimo possono rubare sia i soldi che i dati. È bene quindi fare molta attenzione.

Una truffa apparentemente innocua

Tantissime persone cadono in queste truffe, che infatti hanno fatto tantissime vittime. Tutto parte da un messaggio apparentemente innocuo, come un messaggio di uno sconosciuto, che dopo un finto errore cerca di creare un dialogo.

Un dialogo che però si rivela fatale sia per i dati che per il conto in banca. Da una semplice chiacchiera, la persona cattura la fiducia dell’interlocutore e infine la truffa.

Tantissime le persone che ci cascano

Questa truffa sta colpendo così tanto negli USA, che come indica “Ansa”, l’FBI ha lanciato l’allarme e chiamato la truffa “Oops wrong number”, considerando che dopo il messaggio iniziale, mandato “per errore”, se la vittima risponde s’instaura così un rapporto confidenziale, con una persona amichevole, che però fa delle truffe.

Tantissime sono le segnalazioni di queste conversazioni che sono arrivate, che spesso si sono rivelate delle proposte d’investimento finanziario e delle truffe romantiche. In ogni caso la soluzione per non cadere in questi tranelli è una sola. Nel caso in cui si riceva un messaggio del genere da uno sconosciuto, che sembra aver sbagliato numero, è bene non rispondere. Non si sa mai con chi si potrebbe aver a che fare.