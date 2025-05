Vai a fare la spesa e torni con 40 euro di multa: ecco la nuova follia dei parcheggi ‘gratuiti’ | In Toscana sono su tutte le furie

Molti utenti dopo essere andati a far la spesa si sono trovati una multa di 40 euro per aver sostato nei parcheggi gratuiti. In Toscana e non, stanno insorgendo, ecco che cos’è successo.

Viviamo in una realtà attualmente composta da molti rincari in svariati settori, motivo per cui i cittadini cercano in tutti i modi di risparmiare il più possibile, per evitare di intaccare il proprio budget mensile.

Naturalmente, per quanto si possa cercare di pianificare ogni uscita, optando per tutte quelle soluzioni economiche alternative, ci saranno sempre quelle spese impreviste per le quali non possiamo farci nulla, come per esempio le multe.

In questo caso specifico poi l’opinione pubblica è insorta, in quanto si parla di 40 euro di multa dopo aver fatto la spesa. Sono molti i cittadini che stanno protestando, non soltanto coloro che abitano in Toscana. Facciamo chiarezza.

Il motivo per cui si può ricevere questa multa

Prima di rivelarvi il motivo per cui molti hanno ricevuto quella raccomandata a casa con quei 40 euro di multa, dobbiamo fare un passo indietro e specificare bene questa delicata questione. A raccontarci di questo scenario sono stati da altroconsumo.it, i quali hanno portato alla luce le segnalazioni fatte dai cittadini in merito ai parcheggi gestiti nei centri commerciali e nei supermercati dalla società Parkdepot, presente in varie regioni italiane.

Il loro sistema sarebbe completamente automatizzato e da come possiamo leggere quindi non ci sarebbero né sbarre né ticket cartacei, ma soltanto le telecamere che registrano la targa del veicolo all’ingresso e all’uscita, cronometrando il tempo di permanenza. Il tempo di sosta gratuito dovrebbe essere di 60 minuti, dopo, da quanto è stato enunciato, arriverebbe una raccomandata a casa, con una multa, solitamente di 40 euro, per quello che pare essere il presunto eccesso.

Come segnalare questa multa di 40 euro

I cittadini sono su tutte le furie per quelle multe da 40 euro ricevute, dopo l’uscita dal parcheggio gratuito, nei vari supermercati o centri commerciali. Non soltanto in Toscana, ma sono diverse le segnalazioni giunte sulla piattaforma, Reclama Facile, come riportano da altroconsumo.it.

Come riportano dal noto sito: “Altroconsumo sta raccogliendo segnalazioni arrivate attraverso Reclama Facile e altri suoi canali per denunciare la società Parkdepot alle Autorità per pratiche commerciali scorrette…”, riferendosi al fatto che gli utenti non potrebbero verificare il tempo di sosta non essendoci ticket e anche le raccomandate sarebbero “poco dettagliate sull’infrazione”. Sul sito troverete comunque tutte le informazioni del caso e le indicazioni per segnalare l’accaduto, qualora la situazione descritta sarà confermata.